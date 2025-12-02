日本超市販售熊肉.熊掌 「連毛帶爪」畫面曝引熱議

日本熊害為患，政府展開驅熊大作戰後，超市裡開始販售熊肉，甚至有整隻熊掌！日本網友在社群平台分享照片，超市的冰櫃裡赫見一隻隻連毛帶爪的熊掌，等於是直接切下後就包裝，擺在魚肉海鮮區販賣，畫面充滿衝擊性！最大隻的熊掌標價5萬5千多日圓，約台幣1萬1千多元。

畫面曝光後引發熱議，有人覺得可怕，擔心熊掌連毛販售有衛生疑慮，不過也有網友表示，熊掌是難得的珍饈，熊肉火鍋很美味。以往日本獵熊後就直接把熊肉丟棄，有人認為十分可惜，於是有業者瞄準這項野味，就不知道民眾接受度有多高了。

國際中心／巫文嘉 編撰 責任編輯／陳盈真

