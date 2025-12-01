日本超市販售「熊掌」！價格曝光 毛髮、指甲全保留

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

日本接連爆熊害，許多地區紛紛提醒居民、遊客出入當心。近日一名日本網友在超市看見正販售熊掌，有著清晰可見的毛髮和指甲，讓他驚呼「可怕」。貼文一出，也引起網友熱議。

網友在社群平台Threads貼出超市貨架的照片，只見商品中擺著幾盒熊掌，售價5萬5555日圓(約台幣1萬1222元)，讓他嚇一跳，直呼「可怕！這是...平常會在超市賣嗎？」表示看起來裡面有很多細菌，也對價格感到驚訝。

貼文引起討論，有人表示「有點可怕，價格也很驚訝」、「我從來沒吃過，但看起來不太好吃」、「55555日圓的熊，絕對是隻大熊，可怕」；也有人透露「熊肉基本上很好吃，比牛肉還美味」、「中菜超高級。在衛生局拆除執照的拆除工地。今年在北海道，捕捉到的熊比大家看到的更多」、「聽說熊手滿滿的膠原蛋白還有皮膚好處！」、「聽說右手是上等的，熊常吃蜂蜜」。

還有人則分享，看過YouTuber料理熊掌的影片，提到最痛苦的就是拔毛，非常麻煩，可味道似乎不錯，但也有人認為不應該在處理生鮮的地方販售，真的有很多細菌。

