日本超市賣熊掌「連毛帶指甲」上架引驚呼！台網見售價：錢包會受傷

有日本網友在超市肉品區驚見整隻熊掌「連毛帶指甲」上架販售，引發民眾熱烈討論。翻攝自Threads@kitten210309



日本今年熊害頻傳，至今獵殺上千頭，熊屍如何處理成了棘手問題。近期一名日本女網友分享，在超市肉品區看到整隻熊掌直接上架販售，連毛、指甲都還在，價格為5萬5555日圓（約1萬1222元台幣），讓她相當驚訝，貼文也引起網友熱議。

這名網友昨在Threads發文，直呼：「可怕！這是普通超市裡賣的東西嗎？」，並貼出3張熊掌在超市販賣的照片，可見用保鮮膜包起的熊掌就擺在海鮮旁邊，而且黑毛、指甲仍完整，最大的一個售價5萬5555日圓，旁邊招牌則寫著「要不要挑戰一次看看？！」還附上一個美味舔舌的表情符號。

日本網友看了紛紛留言，「看起來真的好恐怖」、「連著毛販售，感覺很多細菌，不太適合這樣賣」。也有人提到，「在古代中華料理裡，熊掌可是王族才能享用的食物」、「聽說熊掌有滿滿的膠原蛋白，對皮膚很好」、「熊鍋也很讚，只要料理得當，比牛肉還美味」、「聽說右掌會比較好吃，因為拿來吃蜂蜜的關係」。

文章被台灣網友分享到Dcard，眾人也熱議，「魚與熊掌可以兼得，但錢包會受傷」、「熊肉很柴，要長時間燉煮的才好吃」、「以前在餐廳工作時副主廚說他以前有料理過熊掌，因為腥味很重所以只能用紅燒的」。

其實，日本近日鼓吹靠吃解決熊害的聲音不少，包括前首相石破茂就在一場會議中，大口吃熊肉叉燒，呼籲吃熊肉讓熊的數量恢復合理範圍。北海道也有加工業者推出熊肉漢堡，希望能解決捕獲後的處理問題。還有料理研究家兼YouTuber「Ryuji」示範如何製作熊肉料理。

