日本超市開賣熊掌 美食作家：肥嫩可口膠質多

最近已有日本網友逛超市時，在肉品區發現整隻切下來、很完整的熊掌，一隻要價約新台幣1.1萬元。日本陸續有人上網發布品嘗熊肉的食記，據稱烤熊肉鮮嫩多汁，非常美味。台灣美食作家唐魯孫曾介紹，小時候在北京吃過一次長白山黑熊的熊掌，腴潤、肥嫩又可口。吃完後，要用熱毛巾擦嘴，因為膠質太多，不擦嘴就粘住張不開了！

最近已有日本網友逛超市時，在肉品區發現整隻切下來、很完整的熊掌，連毛與指甲都沒有特別清除，一隻要價5萬5555日圓（約新台幣1萬1222元），引起討論。日本陸續有人上網發布品嘗熊肉的食記，據稱烤熊肉鮮嫩多汁，味道略似羊肉，非常美味。

廣告 廣告

美食作家唐魯孫曾經介紹熊掌的吃法，他是滿族鑲紅旗人，1908年生於北京，是光緒帝珍妃的堂侄孫，1946年到台灣，1973年從菸廠退休，成為中國時報專欄作家。

唐魯孫在《唐魯孫談吃》一書中回憶，他12歲時，在北京吃過一次熊掌。熊掌為何好吃？因為大陸東北長白山，夏季蜜蜂特別多，所以盛產蜂蜜。長白山黑熊皮粗肉厚，最愛吃蜂蜜，又不怕蜜蜂來螫，深秋把蜂蜜吃足了，然後藏在大樹窟窿裡冬眠。冬眠時一隻掌不動，一隻掌天天舔個不停，唾液精華日夜浸潤，因此肥腴厚潤。

另外，要吃熊掌可不簡單，新的熊掌不能立刻吃，至少要等到隔年徹底乾透。收藏熊掌也有一套方法，要先用乾布把血水擦乾，再用大口瓷甕，以石灰墊底，再鋪上一層厚厚的炒米，放下熊掌後四周用炒米塞嚴，上面再放石灰封口。存放上1、2年，才能拿出洗凈烹調。

熊掌烹調的時候，一定兩隻分鍋而燉。先抹上厚厚一層蜂蜜，在文火上煮個1小時。然後再把蜂蜜洗去，放好作料，再用炭火燉上3個小時，保證撲鼻香、開鍋爛。如果不先用蜜來燉，就是煨上三天三夜也沒法下筷子。

熊掌是何滋味？唐魯孫形容，像是吃特厚的極品魚唇（鯊魚翅裙），只覺得腴潤、肥嫩又可口。吃完後，店家馬上給客人遞上熱毛巾擦嘴，因為熊掌膠質太多，要不趕快擦嘴，第二道菜上來，嘴就粘住張不開了。

不過在台灣，臺灣黑熊屬於瀕臨絕種保育類野生動物，未經主管機關許可， 不得騷擾、虐待、獵捕、買賣、交換、非法持有、宰殺或加工。

【看原文連結】