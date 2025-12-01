日本超市開賣「完整熊掌」！毛、指甲全在...「要價5.5萬日圓」 日網驚嚇：好可怕

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

日本今年各地頻傳熊害，多起熊闖入市區、攻擊民眾的事件讓社會緊張。近期獵人展開剿熊行動，一名日本網友逛超市時，竟在肉品區看到一隻「毛和指甲都完整」的熊掌，售價5萬5555日圓（約新台幣1萬1222元），意外在網路上掀起討論。

一名日本網友逛超市時，竟在肉品區看到一隻「毛和指甲都完整」的熊掌（圖／取自Threads＠kitten210309）

這名日本女網友在Threads上分享照片，只見超市貨架上擺著整隻切下的熊掌，連毛都未處理乾淨，讓她震驚直呼：「好可怕！普通超市怎麼會賣這種東西？」照片曝光後，引來超過60萬人轉發關注。

廣告 廣告

照片曝光後吸引逾60萬人瘋傳，不少網友喊：「看起來真的好恐怖」、「聽說右掌會比較好吃，因為熊都用右掌吃蜂蜜的關係」、「這在古代可是王族才能吃的食物」、「連著毛販售，感覺很多細菌，不太適合這樣賣，至少應該要簡單處理一下吧」、「大鍋燉煮的熊肉其實很好吃唷，跟牛肉比起來我還更愛熊肉」。

更多FTNN新聞網報導

JR線車站驚現熊跡！69歲警衛上廁所遭襲 緊鄰住宅區

日本市區也有熊！專家公布AI預測圖 東京、京都等19處高風險區域曝光

日本又傳熊出沒！熊闖AEON賣場2小時遭射殺 顧客、員工急疏散

