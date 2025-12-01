日本超市驚見帶毛熊掌！售價曝光網熱議口味

▲日本今年熊害頻傳，被獵殺熊屍數量也創下新高，有網友發現超市竟然在販售「整隻熊掌」，引發熱議。（圖／Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 日本熊害事件頻傳，多地都被影響，獵殺的野生熊隻數量也創下新高，如何處理熊屍成為新的問題。有日本網友分享，在超市生鮮區看到在販售「整隻熊掌」，連毛、指甲都還在，價格只要日圓5.5萬元（約新台幣1.2萬元），讓她相當驚訝，也引發網友熱議。

日本女網友昨在社群平台Threads發文，拍下超市生鮮區居然出現三隻用保鮮膜包住的整隻「黑熊熊掌」，毛髮、指甲都還在，最大的一隻售價5萬5555日圓（約新台幣1.2萬元），超市還放上廣告寫著「熊掌，要不要挑戰一次看看？！」還附上一個美味舔舌的表情符號。

廣告 廣告

原PO直呼，「可怕！這是普通超市裡賣的東西嗎？」許多人也傻眼：，「看起來真的好恐怖」、「連著毛販售，感覺很多細菌，不太適合這樣賣」。

許多日本網友也熱議：「熊鍋也很讚，只要料理得當，比牛肉還美味」、「聽說右掌會比較好吃，因為拿來吃蜂蜜的關係」、「在古代中華料理裡，熊掌可是王族才能享用的食物」、「聽說熊掌有滿滿的膠原蛋白，對皮膚很好」、「野味料理，獵殺野豬和鹿會吃掉，那獵殺熊也必須吃掉」、「我看到一個YouTuber在烹飪和食用熊掌的影片，他說拔熊掌毛很痛苦，但據說味道很棒」。

在 Threads 查看

這篇貼文也傳到台灣網路論壇Dcard，台灣網友也討論說：「「魚與熊掌可以兼得，但錢包會受傷」、「熊肉很柴，要長時間燉煮的才好吃」、「以前在餐廳工作時副主廚說他以前有料理過熊掌，因為腥味很重所以只能用紅燒的」。

事實上，日本近期也有不少聲音鼓勵民眾嘗試吃熊肉，解決熊害和熊屍過剩的問題，日本前首相石破茂日前出席自民黨「鳥獸食肉利活用推進議員聯盟」（通稱「野味議連」）總會時，也嘗試了包括熊肉在內的多種野味料理，大讚「黑熊肉叉燒和紅酒，簡直是絕配啊。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

日中關係惡化！中國買家在日持產恐被盯上 日本房市或迎拋售潮

美智庫兵推曝「台灣有事」最壞劇本！日本中立仍受損 恐4662傷亡

不只有熊肉能吃？韓國關心日本熊害 因這「傳統藥方」能壯陽