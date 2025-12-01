日本超市驚見「完整熊掌」！連毛帶指甲超驚悚 價格曝光

國際中心／張尚辰報導

日本熊害事件頻傳。（示意圖／翻攝自Pixabay）

日本今年熊害事件頻傳，熊隻跑入市區的情況層出不窮，因此日本出動當地獵人展開大規模清剿計畫，但是在獵殺熊隻過後，屍體該如何處理也是一大難題。近日，就有日本網友逛超市時發現竟然有在賣「熊掌」，還不是加工過的，而是整隻帶毛、帶指甲的完整熊掌，且一隻就要價5萬5555日圓（約新台幣1萬1222元），貼文發出後，引發熱烈討論。

該網友昨（30）日在Threads上發文貼出照片，照片中可以看見，一隻隻黑色的熊掌整齊的放在層架上，黑色的毛以及指甲都清楚可見，有些甚至因為指甲太長還戳破包裝，看起來相當驚悚，且一隻還要價5萬5555日圓，這讓原PO忍不住直呼「可怕！這是普通超市裡賣的東西嗎？」

貼文發出後，不少日本網友紛紛留言，「如果在普通超市出售，會不會有人買？」、「魚與熊掌可以兼得，但錢包會受傷」、「這價格也太貴了」、「覺得它不應該在賣食物的地方出售，裡面含有各種各樣的細菌！」、「有點嚇人！價格也讓我很驚訝」。

也有內行人解釋，熊掌其實是非常美味的料理，「在中國古代飲食文化中，它被視為皇家菜餚」、「熊肉本身就很好吃，所以很不錯，也很適合做熊肉火鍋，所以只要你烹飪得當，味道應該會更好…熊肉比牛肉好吃」、「聽說熊掌有滿滿的膠原蛋白，對皮膚很好」。

另外，也有台灣網友將此事轉發到Dcard，吸引不少人熱議，「以前在餐廳工作時副主廚說他以前有料理過熊掌，因為腥味很重所以只能用紅燒的」、「真的很好奇味道如何耶」、「我覺得旁邊還要放一本熊掌的食譜一起賣，熊掌該如何料理」、「這個好像蠻久之前就有賣了，但聽說料理方式蠻複雜的」。

