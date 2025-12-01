日本超市「魚與熊掌可兼得」！韓國也成熊害救星 進口「這品項」作壯陽藥材

日本熊害頻傳，超市賣熊掌，韓國也成熊害救星。圖／Pixabay、Threads

日本近期頻傳熊害事件，讓不少民眾、觀光客人心惶惶，據統計，北海道今年已獵殺超過960頭熊，一度造成當地熊類焚化廠不堪負重。然而，為了解決頻繁熊害問題，各地出現熊肉製品，不僅有烤熊肉串，超市也賣起熊掌，上演「魚與熊掌可兼得」有趣一幕，據稱韓國可能藉機進口「熊膽」製成壯陽藥材，有望成為解決日本熊害的救星。

近日日本逢嚴重熊害，多個縣市獵熊保衛市民安全，不過遭獵殺的熊類數量太多，除了拿到熊類焚化廠火化，部分熊類遭做成各種產品。

怎麼可以吃熊熊？民眾喊讚：完全不腥像羊肉

一名網友分享，在青森某處車站旁小舖，購買到新鮮的烤黑熊肉串，稱不僅肉質軟嫩，且「完全沒有腥味」，味道與羊肉有些類似。

日本某車站出現考熊肉串。圖／翻攝自X

日本超市「魚與熊掌可兼得」！售價有趣但驚人

另一名網友也在Threads上分享，超市中竟然賣起一個個「熊掌」。畫面可見，一個巨大的黑熊掌被保鮮膜包裹住放在冷藏櫃中，疑似體積太大，直接超過了塑膠盒，露出黑色毛髮，上面標價55555日圓（大約1.1萬元新台幣）。

該貼文曝光後引起網友熱議，紛紛留言表示「右手很美味，因為我吃蜂蜜」、「在中國古代飲食文化中，它被視為皇家菜餚」、「上面可能有很多細菌」、「熊肉基本上很好吃」、「我很驚訝他們會賣」、「聽說熊手滿滿的膠原蛋白還有皮膚好處」。

原PO也開玩笑說道，價格雖然昂貴，但是個幸運數字，「我想知道如果是在普通超市賣的話，會不會有人買？」

日本超市出現熊掌。圖／翻攝自Threads

日本超市出現熊掌。圖／翻攝自Threads

日本熊害鄰居韓國成救星？傳進口熊膽製作藥材

根據《產經新聞》報導，日本熊害事件也引起韓國大肆報導，不少人對於「遭獵殺的熊怎麼處理」感到好奇，更傳出有意進口「熊膽」製作成藥材。

報導指出，熊膽在韓國是一種珍稀的藥材，用來治療胃部疾病、止痛等藥物，還有退燒、清熱、明目等功效，甚至還能「壯陽」，不過韓國境內熊類幾乎滅絕，導致只能靠圈養或進口。

然而，韓國境內目前只剩下200多頭熊，明年起韓國更將實施禁養熊類法律，導致相關藥材供應量大幅減少，也因此日本因熊害大量獵熊，讓韓國感到興趣，不少業者紛紛詢問是否能低價購入熊膽。



