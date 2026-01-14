日本超強連鎖飯店推薦！高CP住宿Super Hotel、APA、東橫INN、Route Inn一次看

文／景點+ 張盈盈整理

到日本旅行，住宿總是影響旅程品質的關鍵因素。在眾多選擇中，若你傾向交通便利、價格合理、設施齊全、入住體驗穩定，那麼日本的「連鎖商務型飯店」絕對是值得信賴的首選。這類飯店以高CP值著稱，通常以實用、乾淨、貼心服務取勝，從交通位置、基本設備、免費早餐到泡湯設施，都讓旅客能「花小錢住得剛剛好」。本篇一次帶你深入了解四大人氣品牌——Super Hotel、APA、Toyoko Inn（東橫INN）、Route Inn，讓你找到最符合需求的完美住宿選擇。

(圖 / 東橫INN)

Super Hotel：平價中的豪華享受，泡湯與迎賓飲品一次滿足

在日本連鎖飯店中，Super Hotel 以「服務超值」聞名。走進飯店大廳，迎面而來的不只是櫃台與備品區，而是一整排令人驚呼的迎賓飲料吧。從咖啡、汽水、果汁，到部分分店甚至提供琴酒、伏特加、日本清酒等酒類，旅客可依時段免費享用調酒。雖然飲料吧並非24小時，但像阿墨這次入住的分店，開放時段（17:00～21:30）就已足夠旅人回到飯店後好好放鬆。

(圖／MOOK玩什麼)

備品區也非常齊全，包含牙刷、梳子、衛生用品，甚至還提供「刺青隱形貼片」——對想泡湯卻有小型紋身的旅客而言，是非常貼心的小物。Super Hotel 多數據點主打天然溫泉，讓旅客在結束一整天的行程後，以不需額外付費的方式享受泡湯療癒。不過也有少部分分店為普通大眾浴池，訂房前建議確認官網資訊。

Super Hotel 多數據點主打天然溫泉，也有少部分分店為普通大眾浴池。(圖／SUPER HOTEL)

房間本身偏小，但會利用行李架提升空間效率。單人房（標準間／小標準間）雖然簡潔，但備品齊全，浴室也提供大瓶補充式沐浴用品。Super Hotel 的強項在於「雖然房間不大，但附加價值超高」，特別適合喜歡泡湯、喜歡館內服務豐富、喜歡高CP值的旅客。

房型「標準間」樣式。(圖／SUPER HOTEL)

APA飯店：設施完善、科技便利，市區旅行的最佳夥伴

說到 APA，最具代表性的莫過於醒目的橘色招牌與華麗的西式風裝潢。APA 的據點遍佈全日本，旅客在市區走個幾分鐘往往就會遇到一間。其大廳通常氣派十足，不少分店還會設置水晶吊燈、沙發休憩區，整體氛圍頗有精品飯店感。

APA旅館基本款房間樣式，善用空間，設備齊全！

APA 的貼心點之一是「自助化服務」。親身體驗入住的 APA 分店，發現現場就設有多語言自助 check-in 機，支援現金與刷卡，外國旅客不需與櫃台排隊，省下不少時間。如果你是 APA 會員，也能直接使用專用機器掃 QR code 完成入住。

APA旅館大廳接待櫃台處就有自助 check-in 機。

房間配置則以功能為優先考量。書桌、熱水壺、冰箱、電視、免洗拖鞋一應俱全。床架下為特別架高設計，可以直接將展開的行李箱放進去，相當適合房間不大的城市據點。浴室備品完整，沐浴乳、洗髮乳與洗手慕斯都以大瓶補充式呈現，也能減少環境負擔。

APA旅館浴室有簡配浴缸，對於

值得一提的是部分房型可看到城市夜景，甚至能從房間一覽晴空塔。以中價位飯店來說，能住到景觀房絕對是意外驚喜。APA 以便利性、穩定性、舒適度平衡著稱，非常適合城市旅遊、講究效率的旅客。

APA HOTEL部分房型因所在位置與高樓層因素可以看見不錯的夜景。

東橫INN（Toyoko Inn）：小資族最愛，免費早餐最具吸引力

東橫INN 是小資族與常旅客心中「最穩定」的選擇。其品牌最大特色就是「免費早餐」。不同據點提供的品項不盡相同，但大多以日式家庭料理為主，例如飯糰、沙拉、味噌湯、煎魚，或簡單麵包、咖啡等。雖非豪華自助餐，但能讓旅客在出門前吃得飽足，是非常實用的福利。

東橫INN的免費早餐儘管配菜多為基本款、家常菜，但仍維持一定的多元選擇，讓住客滿意！

東橫INN 的房間配置偏簡單、偏務實，沒有炫目的裝潢，但物品擺放合理，書桌、床頭插座、冰箱等都具備。部分備品則改採大廳自助式，讓旅客自由取用。浴室備品齊全，床鋪下方也提供行李置放空間，貼心又節省坪效。

圖 / 東橫INN

最吸引重度旅日者的，是東橫INN 的「會員制度」。只要一次性支付1500日幣，即可終生有效。會員優惠包含官網訂房折扣、提早入住、累積10晚送1晚、以及合作景點門票折扣等。如果你一年會去日本兩次以上、或旅程累積多個城市，東橫INN 絕對回本超快，是非常值得加入的旅宿品牌。

飯店大廳、接待處附近也會有備品可讓住客自由取用。

Route Inn：早餐豐盛、服務貼心，是最溫馨的選擇

Route Inn 的外觀與裝潢較為樸實，但其溫暖、周到的服務卻常讓旅客印象深刻。大廳會放置許多旅遊 DM、備品補充區與免費咖啡機，即使走務實路線仍能讓旅客感到被照顧。

房間風格簡潔，具備書桌、小冰箱、熱水壺、化妝鏡等常用設備。插座與燈源控制位置也貼心設計。部分房型配有多功能充電器，對忘記帶轉接頭的旅客來說非常救命。浴室雖然結構類似日系商旅，但備品乾淨整齊，用品皆已備好。

最讓旅客驚喜的是「Route Inn 的早餐」。品項相當豐盛，常見熱食包含漢堡排、煎蛋、香腸，也有蔬菜沙拉、麵包、咖啡、果汁等選擇，遠比一般商務旅館的附早餐更精緻。多數 Route Inn 都提供免費早餐，是許多旅客大推的特色。

服務細節也十分暖心。例如洗衣間會貼上提醒卡，若旅客遺忘衣物，櫃台會協助保管。雖然在設施華麗度上略遜於其他品牌，但在「細膩貼心」這點上完全不輸精品飯店。

四大連鎖飯店怎麼選？依你的旅遊風格決定





從住宿需求來看

如果你喜歡泡湯又想喝迎賓飲品——

Super Hotel 絕對CP值高到爆表。



如果你偏好現代化服務與亮眼的設施——

選 APA 準沒錯。



如果你愛免費早餐與會員集點優惠——

東橫INN 是小資族最佳選擇。



如果你重視早餐內容與貼心細節——

Route Inn 會讓你感覺住得很溫暖。

ROUTE INN浴室也是基本款，簡單而設備齊全。

從強項與亮點分析

Super Hotel → 最強設施組（溫泉＋飲料吧）

APA → 交通最強＋自助最方便的效率派

東橫Inn → 免費早餐＋會員送房＝最划算

Route Inn → 最暖心、早餐最有驚喜

(圖／SUPER HOTEL)

訂房前建議先比價官網與訂房網，不同的訂房網也可以比較一下折扣上的差別，或是有沒有免費取消等機制。





官網：常有會員價、特殊折扣



訂房網：偶爾會推出比官網更低的促銷





每家品牌各有特色，只要選對符合旅程需求的飯店，就能讓整趟旅程更輕鬆、舒適又省錢。

大部分的SUPER HOTEL附有免費早餐，也受到不少旅客喜愛。(圖／SUPER HOTEL)

不少人到日本的行程十分充實，常常早出晚歸，因此住宿講求乾淨、安靜、設備完善、交通便利為主，本篇介紹的4大日本連鎖品牌住宿都是非常好的選擇，可以依照所前往的目的地搜尋是否在當地有設點，通常都設置在鄰近地鐵站附近，對於規劃行程、控館旅費都十分實用！下次前往日本大推可以參考這四家連鎖品牌旅宿！

