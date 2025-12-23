日本超模富永愛無預警宣布懷孕 年末燦笑聚餐同事「腹部曲線好美」

富永愛此次懷孕的消息震撼日本演藝圈。（翻攝自富永愛IG）

日本傳奇超模富永愛自20日無預警宣布懷孕喜訊後，一舉一動皆成為外界關注焦點。今（23日），她透過社群平台分享了一張與公司員工聚餐的合照，畫面中她挺著隆起的孕肚、露出幸福滿溢的燦爛笑容，展現出與伸展台上冷酷形象截然不同的溫柔魅力。

現年43歲的富永愛，今在IＧ限時動態分享了與其創立公司「Crossover」團隊的年終聚餐照。照片中的她穿著舒適，坐在椅子上對著鏡頭露出燦爛如花的笑容，這也是她公開懷孕消息後，首次展示明顯隆起的腹部輪廓。

廣告 廣告

富永愛感性地標註公司帳號並寫下：「今年也辛苦了，謝謝大家」，簡短的文字透露出她對團隊陪伴她度過這段特殊時期的感激。儘管她先前坦言，因高齡懷孕且身體狀況一度不穩定，對於各種生理變化感到「不安與困惑」，但從最新照片中神采奕奕的模樣來看，顯然已漸入佳境。

富永愛此次懷孕的消息震撼日本演藝圈。（翻攝自富永愛IG）

富永愛此次懷孕的消息震撼日本演藝圈，除了孩子的爸爸是演員山本一賢外，她也特別提到已成年的20歲長子、同樣身為模特兒的富永章胤。富永愛透露，在懷孕初期的不適與焦慮中，是兒子的溫暖守護給了她莫大的支柱。

對於富永愛家中又將迎來的新成員，讓不少粉絲動容，紛紛留言祝福：「看到愛姐笑容這麼燦爛，真的太好了」、「腹部曲線好美，這是充滿勇氣的笑容」。

富永愛此次懷孕的消息震撼日本演藝圈。（翻攝自富永愛IG）

富永愛此次懷孕的消息震撼日本演藝圈。（翻攝自富永愛IG）

作為從17歲就闖蕩紐約時裝週、站上世界頂端的超模，富永愛即便步入40歲、面臨人生的重大轉變，依然維持著一貫的優雅與專業。經紀公司表示，目前富永愛與山本一賢尚未結婚入籍，展現出她對個人生活形式的獨立自主。

最後，富永愛也再次感謝大眾的體恤，並希望大家能以安靜、溫暖的方式守候這份新生命的誕生。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

首相也愛美！高市早苗視察寫真展哀號 自嘲「大海報讓細紋現形」網笑翻

「夢想當空服員」11歲女孩腦死器捐救4人 母慟：在天上自由飛翔吧

藍營要修法！讓憲法法庭判決可公投複決 綠打臉：全世界沒這種案例