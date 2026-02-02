日本超狂外送員爆紅！月接破千單「年收上看千萬」...網友全跪了

日本一名超狂外送員爆紅。圖／翻攝自X

日本一名外送員近日在網路上爆紅，他每天狂跑外送將近12小時，1月收入竟然逼近百萬日圓（約新台幣20萬元），等同於一整年都不鬆懈，就可賺進千萬。他也分享自己每天的行程表，其中最高可送70單，甚至一週就狂賺3.6萬，讓大批網友嘆為觀止。

一名日本網友「町田NMAX125」在個人X上分享，從2020年4月開始加入外送員的行列，主要在町田站附近送餐，目前服務平台包含Uber Eats、Wolt、Rocket Now等，也會替店家跑外送。

他指出，1月份一共跑了1153單，其中Uber Eats最多，一共接了663單，其次為店家外送，共有318單，接著為Rocket Now163單，最後為Wolt，一共有9單。

他也依照各個平台統計收入，如Uber Eats賺進約54萬日圓，店家外送約25萬日圓，Rocket Now約15.4萬日圓，Wolt則為7169日圓，總計1月份共進帳95.1萬日圓（約新台幣19.5萬元）。

「町田NMAX125」坦言，一月初新年假期自己放了幾天假，但其餘天數都奮力工作，「我覺得自己已經盡力了」。

一名網友分享自己1月份的外送收入。圖／翻攝自X

每天工作12小時還不夠嚇人！網友曝「這2件事」更厲害

不少網友從他PO出的圖表中，發現幾個驚人之處，其一，1月12日接了高達70單；其二，Uber Eats最高收入同樣落在1月5日到1月12日這一週，一共跑了206單，賺進約17.5萬日圓（約新台幣3.6萬元），是不少台灣人一整個月的薪水。

一名網友分享自己1月份的外送收入。圖／翻攝自X

「町田NMAX125」表示，自己在1月份的工作時間較不穩定，但大約每週都會選擇在固定時段間接單，藉此維持體力。如這週從早上7點開始，下週就會就會把時間拉晚一點，從上午11點再開始，再下一週變成下午4點開始，最後可能落在晚上10點開始等。

他透露，自己日常支出大約為收入的15%，平時繳納的稅金和社會保險則占20%，剩餘近65%則自由支配，並表示未來也會持續分享外送日常，同時也會投資，「希望能早日過上自己嚮往的生活」。



