日本超逼真「滷肉飯靴」曝！炸出台網友喊：不要玩食物

日本埼玉縣的所澤市，以著名景點龍貓森林聞名。最近，所澤市只要捐款金額達到118,000日圓（約新台幣23674元），民眾就能在「故鄉納稅」的回禮清單上，換到一雙超酷炫的「滷肉飯靴子」。這雙奇特靴子照片曝光後，立刻在台灣社群媒體上掀起了熱烈討論。





這款滷肉飯靴還搭配溏心蛋裝飾。（圖／翻攝自「日本樂天網站」）

日本因「故鄉納稅」提倡捐款給地方政府，還能換到地方名產或謝禮，是現在日本許多民眾支持地方觀光、表達認同的一種方式。這次禮品中出現一雙以滷肉飯為主題創作的「靴子」，非常吸睛、有想像力，這雙滷肉飯靴利用日本常見的食物模型技術，把白飯、滷肉塊、溏心蛋、八角、綠色蔬菜組裝一起，逼真到好像聞得到味道。而這款靴子不僅能穿，更因獨特原創設計被視為創意收藏品。

滷肉飯靴不僅細節感滿滿，也相當逼真。（圖／翻攝自「日本樂天網站」）













網友看到後紛紛幽默留言。（圖／翻攝自「日本行銷最前線」臉書社團）





消息曝光後，瞬間在台灣社群成為熱門話題，部分網友笑著表示：「不要玩食物啦（雖然看起來很好吃）」、「噗是真的靴子嗎？」，也有網友嘗試理解這種「跨界」創意，稱：「突然可以理解義大利人看到鳳梨披薩的感受了」，甚至有網友幽默表示：「但這比較像叉燒飯」、「可能要配個蚵仔煎上衣」、「你的腳…很有味道…」，靴子也成功延伸網友們的想像力。

