日本越來越向台灣？疫後遊日他見「4景象」直呼感覺變了 網嘆：對日本人早沒濾鏡

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

日本首相高市早苗日前的「台灣有事論」，引發中國不滿，呼籲國民暫緩赴日旅遊，讓許多台日網友叫好，不過有一名網友近日發文表示，去了一趟日本後，感覺現在的日本不像以前那麼純樸，「感覺越來越像台灣」，並分享4點觀察，引發網友熱議，有人直言日本無禮的人超多，「對日本人早就沒濾鏡了」；也有人認為是城鄉差距，因為觀光客多起來，「人多垃圾也多，就很難維持品質」。

網友近日發文表示，現在的日本感覺不像以前那麼純樸，並分享4點觀察，直呼「感覺越來越像台灣」。（圖／資料照）

該名網友以「去了日本旅遊真的讓我改觀」為題在Dcard發文，透露自己上次去日本是2019年的事情，疫情後終於在今年有機會出國，此趟買了許多藥妝日用品，也吃了很多街邊店家美食小吃，但他發現現在的日本不像以前那麼純樸，直呼「感覺越來越像台灣」，唯一慶幸的是日本的街道建築物不像台灣有一堆政治人物的廣告看板、帆布等。

原PO並分享自己的4點觀察，第一是日本越來越多的店員是外國人，包括台灣、中國、印度、尼泊爾、越南等；第二是在日本的電車上，日本人還是會大聲聊天說話；第三是在日本的街邊，也是會看到隨意棄置的垃圾，不像以前那麼整潔；第四點則是日本人在街道上還是會邊走邊吃東西。

貼文一出引發網友熱議，許多人表示同感，「那是你自己對日本有太多偏誤，日本無禮的人超多，去搭東京地鐵看看就知道」、「東京、大阪一直都差不多是那樣，並沒有落差那麼多」、「十月的北陸自由行也是有這些發現」、「在京都市區看過喝醉的上班族路邊尿尿，傻眼」、「雖然大家說日本多乾淨、素質多好，不代表你不會遇到那一小%很差的日本人跟面向」、「對日本人早就沒濾鏡了，不過街景跟觀光依舊打台灣幾百條街」。

不過也有網友緩頰，「我想是因為觀光客多起來的原因，人多垃圾也多，就很難維持品質」、「如果要認真體驗的話，鄉下地方會比較有日本感」、「去年底到年初我在北海道，我是都沒見到你說的部份」、「九州跟四國都很棒唷！」

