▲JTA 代表取締役社長野口望（Nozomu Noguchi）先生於今日（11月7日）出席台北國際旅展（ITF）

【記者 劉嘉菲／台北 報導】日本越洋航空（Japan Transocean Air，簡稱 JTA）宣布，將於 2026 年 2 月 3 日 正式開航「沖繩－台灣」直飛航線。這條新航線象徵著沖繩與台灣雙方在觀光與文化交流上的嶄新里程碑。

▲日本越洋航空出席2025台北國際旅展（ITF）合影

JTA 代表取締役社長 野口望（Nozomu Noguchi） 先生於今日（11 月 7 日）出席台北國際旅展（ITF）時表示：「我們長期以來的使命是將日本本土旅客帶往沖繩，隨著觀光產業的成長，我們開始思考如何開拓新的交流與商機；約十二年前，我們便著手評估國際航線的可能性，而台灣自那時起就是最有力的候選地之一，期間雖因疫情而延遲，但透過多次包機營運，我們深刻感受到台灣市場的潛力，因此決定正式開航這條連結兩地的航線。」

▲日本越洋航空宣布2026年2月3日開航「沖繩－台灣」新航線。

野口社長指出，沖繩不僅擁有多元的島嶼文化與自然資源，宮古島、石垣島等離島也各具風貌，希望台灣旅客能透過這條航線體驗沖繩與各離島的文化差異與自然風光，同時，沖繩作為日本南部的交通樞紐，從那霸出發可輕鬆前往金澤、岡山、關西、東京等地。我們也期待未來能吸引更多沖繩居民造訪台灣，促進雙向觀光與文化交流。

此次航線的開設，將進一步強化沖繩作為「連結日本與亞洲的門戶」角色，讓旅客能更便利地往返兩地，體驗多層次的文化魅力。(記者劉嘉菲翻攝)