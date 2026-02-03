日本越洋航空沖繩桃園定期航線首航 每天1班來回

（中央社記者吳睿騏桃園機場3日電）日本航空旗下子公司日本越洋航空首條國際定期航班，沖繩-桃園航線今天舉行首航，搶攻農曆春節旅遊商機，每天1航班來回，觀光署長陳玉秀希望藉此讓台灣和沖繩往來更頻繁。

日本航空旗下子公司日本越洋航空今天舉行沖繩-桃園航線首航，桃園國際機場公司也特別安排水門禮。

日本台灣交流協會代表片山和之出席致詞表示，去年台灣訪日遊客高達676萬人次，連續2年刷新歷史新高紀錄，顯示日台間交流蓬勃，以台灣遊客赴日人數來看，沖繩是繼東京、北海道、大阪後受歡迎的旅遊目的地，不僅地理位置接近，美麗豐富的自然環境以及獨特文化與歷史，深受台灣人喜愛。

片山和之說，越洋航空是日本主要城市的在地航空公司，長期協助沖繩發展，不僅肩負交通運輸，機上服務融入沖繩的接待之道，致力振興沖繩的觀光發展，日本越洋航空首選台北為國際定期航線城市，不僅提升台灣朋友前往沖繩本島及離島的便利性，也將提升其觀光魅力。

觀光署長陳玉秀說，去年台灣人到日本超過670萬人次，深受台灣人喜愛，從沖繩到台灣約1個半小時，未來希望有機會讓台灣和沖繩頻繁往來，這次日本越洋航空開啟國際定期航線，相信會成全想要台日往返密切的國際友人，更願意多次到訪。

日本越洋航空公司表示，目前是以波音737-800執飛，首航班機以全新塗裝完成的綠色鯨鯊彩繪機執飛，每天一班來回，未來希望可提升至每天2班，以前都是飛包機，經過萬全準備後在農曆過年前上路，公司目前共有14架飛機，其中有粉紅、藍及綠3架彩繪機，未來會盡量安排台灣民眾喜愛的彩繪機執飛。（編輯：林恕暉）1150203