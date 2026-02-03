日本越洋航空第一條國際定期航線首選台灣 台北-沖繩航線今歡喜開航

日本越洋航空今天開航台北-沖繩航線，這也是越洋航空成立以來，首度跨足國際航線。首航班機以全新塗裝完成的綠色鯨鯊彩繪機執飛，越洋航空特別舉辦開航儀式，安排水門禮慶賀新航線開航。(記者朱沛雄攝)

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕日本航空(JAL)旗下日本越洋航空(Japan Transocean Air，JTA)今天開航台北-沖繩航線，這也是越洋航空成立以來，首度跨足國際定期航線。首航班機以全新塗裝完成的綠色鯨鯊彩繪機執飛，越洋航空特別舉辦開航儀式，安排水門禮、沖繩太鼓表演，慶賀新航線開航。

越洋航空今日在桃園機場第二航廈D3候機室舉行台北-沖繩航線開航儀式，日本台灣交流協會代表片山和之、觀光署長陳玉秀、日本越洋航空公司董事喜納健等貴賓為新航線剪綵。

廣告 廣告

片山和之在致詞時表示，去年台灣訪日遊客高達676萬人次，連續2年刷新歷史新高紀錄，沖繩是繼東京、北海道、大阪後受歡迎的旅遊目的地，不僅地理位置接近，美麗豐富的自然環境以及獨特文化與歷史，深受台灣人喜愛，日本越洋航空首選台北為國際定期航線城市，不僅提升台灣朋友前往沖繩本島及離島的便利性，也將提升其觀光魅力。

日本越洋航空公司董事喜納健表示，台北-沖繩航線是日本越洋航空第一條定期國際航班，過去是以包機方式運營，原本計畫去年就可以運行，因公司內部系統需要調整而延後，很開心能在農曆年前順利開航，開航初期規劃每天一班，未來希望增加到每天2班。

日本越洋航空以沖繩那霸為基地，目前擁有14架飛機，經營包含宮古島、石垣島等離島共16條國內航線，旗下有3架以「鯨鯊」為主題的彩繪機，分別為藍色、粉紅色跟綠色。

喜納健說，台灣民眾偏好彩繪機，雖然今天來台的綠色彩繪機不會固定執飛台北-沖繩航線，但公司會盡量安排，讓3台彩繪機都有機會來台灣。

日本台灣交流協會代表片山和之表示，日本越洋航空首選台北為國際定期航線城市，不僅提升台灣朋友前往沖繩本島及離島的便利性，也將提升其觀光魅力。(記者朱沛雄攝)

日本越洋航空公司董事喜納健表示，台北-沖繩航線是日本越洋航空第一條定期國際航班，開航初期規劃每天一班，未來希望增加到每天2班。(記者朱沛雄攝)

日本越洋航空今天開航台北-沖繩航線，越洋航空特別舉辦開航儀式，安沖繩太鼓表演，慶賀新航線開航。(記者朱沛雄攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

全國最大里7月拆成4里 「福檳」里被嫌棄

日選舉高市早苗勝券在握 3大變數牽動台日關係

汽車隔熱紙新規定228上路！不合格罰1800元逾期半年不改就註銷牌照

把握3天好天氣！週五晚間北部轉濕冷 下探12度

