日本路上沒有菸蒂？ 網紅曝台灣缺少關鍵：照抄就好了

不少人去過一趟日本後，就會發現當地路邊相當乾淨，路上幾乎看不到垃圾或菸蒂。網紅Cheap昨（16）日po文，談論「為啥日本路上沒有菸蒂」的議題，他點出關鍵在於有沒有設立吸菸區，像日本就採取「集中管理」的方式，台灣則移動式吸菸，他建議台灣可以「照抄就好了」，全面推動「定點吸菸」，禁止邊走邊抽，並廣設「指定吸菸區」。

Cheap昨於臉書po文，提到日本抽菸的人一大堆，但是地上反而看不到滿地的菸蒂，他分析指出，日本的邏輯是「與其躲躲藏藏，不如給你一個地方抽」所以車站、商業區，都有封閉式或半開放的「喫煙所」，目的是將吸菸者和菸蒂「集中管理」。

Cheap提到台灣的狀況則是移動式吸菸，法規主要規範「場所」，如公園、騎樓禁菸，或是直接在區域邊緣點菸 ，「看我多守法，我已經離開學校一公分了」，但對於「邊走邊抽」通常沒有禁止，邊走邊抽當然容易隨手一彈，而台灣亂丟煙蒂理論上可以罰，但實際上認真開單的環保局人員很少。

Cheap建議台灣可以直接「照抄就好了」，學日本全面推動「定點吸菸」，禁止邊走邊抽，並廣設「指定吸菸區」，承認吸菸者存在的事實，用「隔離」代替「驅趕」，都弄好後再來個終極大絕招「罰錢」。

最後，Cheap呼籲台灣的官員，可能得接受一個不想承認的事實：「為了環境乾淨，我們必須在街頭容許吸菸區的存在」，其實就像面對一位不喜歡、但一定會來參加婚禮的親戚一樣，「他不是你請的，但你必須幫他安排座位，不然他會在臉書上靠X你」。

