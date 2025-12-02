日本路線分歧 台灣避免成工具

（圖／大陸大使館ｘ）

日本前首相石破茂近日表示「台灣是中國的一部分」，此一高度敏感的表述在台灣與國際輿論引發波動。其說法與自民黨內另一位重量級政治人物高市早苗主張的「台灣有事，就是日本有事」形成強烈對比。兩種相反訊號再度突顯日本內部在台海議題上的分歧：一條是主張強化嚇阻、與美國高度協作的強硬路線；另一條是試圖維持外交空間、避免使北京過度敏感的務實路線。

高市向來以堅定的國安立場著稱，清楚表達日本在台海的角色不應模糊。相較下，石破的政治風格一向偏向務實，他關注的是政策能否在國際取得支持，及日本如何在美中競爭之間找到穩定位置；他的立場並非否定台灣的民主價值，而是強調日本應避免採取讓區域局勢更緊繃的政治姿態。

美國在台海議題中，其策略是在支持台灣與保持區域穩定之間尋求平衡，避免刺激北京到不可預測的程度。這種策略節奏，使台海局勢雖緊張卻仍保有一定緩衝。

中國對這些言論的反應則延續既有立場。北京對高市言論強勢回應，對石破的說法反應較為溫和，顯示中國正藉由差別化的外交訊號，強調台灣議題屬不可觸碰的主權底線。伴隨軍演、外交聲明等動作，提醒外界：台灣問題不容外部力量操作或挑釁。

值得注意的是，賴清德總統日前提到「中國可能在2027年具備對台動武能力」，此一說法在國內外引發不同解讀。支持者認為是提醒台灣社會需面對現實、強化備戰；但也有人擔心此論述可能被外界理解為「倒數計時」，加深國際對台海局勢緊張的觀感，甚至可能被北京誤解為台灣在借助外力強化戰略對抗。

在這種多方訊息高度敏感的環境下，台灣必須更謹慎管理自身公開言論的節奏與內容。無論是日本內部不同政治人物的發言、美國的策略平衡，或中國一貫的政策底線，都可能因各方解讀不同而增添誤判風險。台灣更需避免成為各國政治人物訴求國內選民時所使用的話語工具。

因此，台灣的因應策略可從三方面著手：一，強化自身防衛實力。只有讓任何可能的武力企圖付出極高成本，台灣的安全才有基礎。二，精準掌握國際訊息與脈絡。不因單一國外政治人物的發言就做出過度推論，而應理解更深層的政治背景與政策含義。三，維持對外訊息一致性。在高度敏感時期，台灣領導人的公開表述更需考量區域氛圍與國際反應，以避免不必要的誤解或擴大化解讀。

台海局勢雖高度複雜，但仍處於可控範圍內。當前最重要的並非放大威脅，而是穩定節奏、避免誤判，並持續強化台灣的安全韌性。台灣需要清醒地理解各國內部政策差異背後的邏輯，並在變動的區域環境中，堅持穩健、務實的路線，以確保自身安全與區域和平。（作者為國立高雄大學榮譽講座教授）