日本軍機遭雷達照射 美國首度批評中國

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）中國戰機上週在演訓中以雷達照射日本軍機，美國今天首度就此批評中國。美國國務院發言人今天晚間表示：「中國的行為不利於區域和平與穩定。」

路透社報導，美國國務院發言人說，「美日同盟比以往任何時候都更加強大與團結。我們對盟友日本的承諾堅定不移，我們正就此事及其他問題保持密切聯繫。」

中國外交部尚未對此置評。

日本9日晚間緊急出動戰機監視俄羅斯與中國空軍進行的聯合巡邏。

上個星期，中國戰機以射控雷達鎖定日本自衛隊戰機，這類舉動被視為具有威脅性，因它代表恐有攻擊行動出現，可能迫使被瞄準飛機採取規避飛行。日本方面強烈譴責此舉「危險」。

這是近年來中國與日本之間最嚴重的衝突。不過雙方對此事說法各執一詞。中國方面表示，日本飛機多次接近並干擾中國海軍在宮古海峽以東海域進行的訓練，並稱此一艦載機訓練早已對外公布。

日本首相高市早苗上個月在眾議院答詢中指出，如果「台灣有事」（台灣發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態）。此言一出，中國與日本之間的關係急劇惡化。

中國聲稱對民主治理的台灣擁有主權，不排除使用武力控制。北京要求高市早苗收回上述言論，並指責日本加諸軍事威脅，建議公民不要前往日本。

自日本與中國爆發外交爭端爆發以來，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）已在多個社群媒體平台公開表達對日本的支持，但美國總統川普與其他美國高級官員始終保持沉默。

路透社報導，知情人士透露，計劃明年訪問北京進行貿易談判的川普上個月曾致電高市早苗，敦促她不要讓爭端升級。（編譯：屈享平）1141210