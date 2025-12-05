日本輕型小車迷倒美國人？川普：比金龜車還萌、我已下令放行！

記者鍾釗榛／綜合報導

日本特有的輕型汽車Kei Car(K Car)進軍美國市場有譜？美國總統川普最近在宣佈放寬燃油經濟標準的記者會上，突然大聊他在訪日時看到的日本Kei Car，甚至大讚「非常可愛」，還說自己想讓這些迷你小車能在美國上路。他甚至拿它們比喻成「新的金龜車」，並強調已指示交通部長加速批准。

放寬法規？美交通部：已開始動作

交通部長Sean Duffy也公開表示，總統已要求他掃除法規障礙，讓車廠像Toyota這類品牌能在美國製造與販售這些「更小、更便宜、更省油」的車。不過他沒有具體說明會修改哪些法規，因此市場仍在觀望。

最大敵人不是白宮

Kei Car想進美國，最大的障礙其實是一份長達1400頁的聯邦安全標準。內容細到連方向盤在撞擊時能往後縮多少都規定得清清楚楚，而Kei Car的車體尺寸與結構自然很難完全符合。

雖然有些州允許高爾夫球車這類低速車輛上路，但「新車上牌」仍得符合 FMVSS，這也是Kei Car無法正式在美國合法販售的主因。

法規還沒變，川普的指示仍待執行

截至目前，美國聯邦安全法規還沒有任何更新，仍停留在今年三月。想讓Kei Car真正開上美國道路，白宮的宣示還需更多實質行動才能落地。

