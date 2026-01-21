日本迎「最強最長」寒流 東京、大阪防雪災

入冬最強寒流正侵襲日本列島。（示意圖／Pexels）





最近要到日本旅遊的民眾要注意了！入冬最強而且持續時間最長的寒流正侵襲日本列島，東京和大阪等地預估今（21日）晚上會降下大雪。而在北海道等地已經颳起暴風雪，許多遊客到當地才發現保暖衣物不夠，只好趕快採買。在青森的酸之湯，積雪已經達到411公分，是往年的1.4倍之多。

暴風雪狂襲，路人瑟縮走在路上，就連路邊招牌都被白雪覆蓋。入冬最強且最長的寒流狂襲日本列島，北海道札幌市區大批遊客被大雪圍攻，就連知名的小樽運河，遊覽船也因大雪整天停駛，漁夫瘋狂剷雪，就怕船被積雪壓沉了。

朝日電視記者：「記者在函館車站前，強風伴隨冰冷大雪，真的是打得皮膚非常痛。」

漫天飛雪讓人瞬間結凍，許多遊客都被凍壞了。東京遊客：「我們剛跑去買耳罩，圍巾也是來這裡才買的。」

開車上路也是在盲開，因為風雪太大，即便開了大燈，能見度仍非常低。電車駕駛：「怎麼辦？能脫困嗎？」

青森這列電車開到一半，再也無法向前，因為一輛卡車因風雪被卡在平交道，輪胎空轉，動彈不得，幸好最後平安脫困。

寒流狂襲，日本海沿岸積雪暴增，在青森酸之湯就達到411公分，創入冬以來全國最多，而這樣的積雪量是往年的1.4倍。在函館最深積雪也有38公分，想撐傘更是不可能的任務，因為青森最大瞬間風速達到19.7公尺，真的風力大到不行。

受到超強寒流影響，預估今（21）日東京等地都會降下大雪，提醒計畫前往旅遊的民眾多加留意。

