日本近百歲奶奶健康長壽祕訣！持續50年早上必做1件事 活化大腦

日本奶奶玉置泰子近百歲仍身體十分健康，甚至還在公司上班！她曾分享自己健康百歲祕訣，除了均衡飲食外，每天早上必做1件事，以下是她的說明：

玉置泰子連續50年每天早上做瑜伽

我每天早晨練習瑜伽，至今已持續五十年了。最初是基於本身的興趣和好奇，參加公司健康保險的研習營，沒想到就開啟了這段學習旅程。

瑜伽的派別很多，我當時學的，是由哲學家佐保田鶴治先生創立的。一次偶然的機會讓我發現，原來佐保田先生是我的親戚（當時課程由他的弟子授課），或許也是這個緣分，我才持續下去，以至於越學越入迷。

呼吸、冥想讓人受益良多

許多人以為瑜伽就是用身體做出高難度的柔軟動作，但其實，最重要的是呼吸與冥想。我雖然可以做些大幅度的伸展，但即便練了五十年，依然無法完成那些高難度的動作。不過，光是呼吸法與冥想，就足以讓我受益良多。

玉置泰子分享呼吸法

首先，透過鼻子深吸一口氣，將空氣暫時儲存在腹部，然後慢慢從嘴巴吐出。吐氣時，不是一口氣完全吐光，而是像「哈、哈、哈」這樣小段式地吐出來。當吐氣結束後，試著將注意力集中在頭頂，感受氣息彷彿停留在那裡。據說，這樣能夠活化大腦，讓思緒更清晰。

呼吸是身體運作的能量來源，調整好呼吸，便能讓身體充滿活力，帶來更好的精神狀態。

簡單的瑜伽冥想讓人減壓

至於瑜伽的冥想方式有很多種，而我採取的是最簡單的一種：只需找一個舒適的姿勢，雙腿盤坐於地板上，挺直背脊，輕輕閉上雙眼，然後進入冥想狀態，這樣就能讓壓力如雲霧般消散。

每天大約花三十分鐘進行呼吸調整與冥想，不僅能讓身心清明，還能以充滿幹勁的心情迎接新的一天。希望你也能試試看！

