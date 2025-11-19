日本近20年最惡火災！強風、乾燥與老舊社區的致命三重奏：九州佐賀關大火吞噬170棟民宅

以頂級「關竹筴魚、關鯖魚」（関あじ、関さば）聞名的日本九州大分縣佐賀關漁港，11月18日傍晚被一場突如其來的大火吞噬，在強風助虐下烈焰肆虐超過18個小時，截至19日中午，確認燒毀至少170棟房屋，延燒面積達4萬8900平方公尺，一名76歲的男性下落不明。根據日媒報導，這場惡火的規模超越2016年的新潟縣糸魚川市大火（燒毀147棟民宅），成為平成時代以來，除地震引發的火災外，最為嚴重的一場市街地大火。

廣告 廣告

《朝日新聞》報導，11月18日傍晚5點45分，大分市消防局接獲第一通報案電話，報案者語氣驚恐：「我的房子燒起來了，能看到大火！」火源來自佐賀關漁港東北側一處坡地上的住宅密集區，雖然有民眾第一時間報案，但火勢仍迅速蔓延開來，因為當時大分市正籠罩在強風警報中，根據地方氣象台的紀錄，火災時當地正刮著每秒5公尺的西北風，這股強風也成為散播災厄的「共犯」。​

「當時我正在準備晚餐，突然聽到鄰居聲嘶力竭地大喊『火災啦！快逃啊！』」一名40多歲的男性災民回憶道。他衝出門外，看一棟建築已經完全被火柱吞沒，火舌正撲向周圍的房子，「當時巨大的火粉就像下雪一樣，被捲上天空，朝著山的方向飛去」。更致命的是極度的乾燥，因為佐賀關地區過去一個月的降雨量僅為往年同期的三成，11月至今的總雨量更只有11毫米。乾燥的木材，在強風吹襲下更成為最理想的燃料。

日本大分縣佐賀關的火災慘況。（美聯社）

一位80歲的老先生對媒體表示：「一開始還以為只是一兩間房子起火，心想應該還不要緊」、「但火粉一下子就四散開來，那是我從沒見過的景象。」日媒指出，這波火星乘著狂風，隨機地在各處點燃火頭，讓消防隊員疲於奔命。18日晚間10點50分，日本海上保安廳甚至向大分市役所通報：距離火災現場約1.5公里的無人島「蔦島」也起火了，顯然是強勁的西北風將燃燒的殘骸與火星吹過海峽。​

避難所的不眠之夜

隨著火勢失控，大規模的疏散行動連夜展開。截至19日上午7時，已有110戶、170位居民被安置在附近的佐賀關公民館。最高峰時，避難人數一度達到188人。公民館的大廳鋪著一排排的簡易床墊與鋁製保暖毯，驚魂未定的居民們多數是高齡者，DMAT（災害派遣醫療團隊）的醫護人員穿梭其間，為身體不適的長者量測血壓、提供諮詢。

許多人只來得及抓起錢包和手機，穿著身上的衣服就衝進了黑夜。一位名叫高橋由布美的75歲女士，連家裡的貴重物品都來不及拿，就在鄰居的協助下倉皇撤離，「我家的情況到底怎麼樣了？心裡好不安。」還有一名50多歲的婦女因吸入濃煙導致呼吸道灼傷，被緊急送醫。一位64歲的獨居男性渡邊忠孝，望著火場的方向說：「那是我充滿回憶的家，但事到如今，也只能接受一切結果。」

這場大火燒掉的不僅是家園，更是佐賀關這個百年漁港的歷史紋理。日本放送協會（NHK）指出，佐賀關位於大分市東端，其特色為山勢險峻、海岸線曲折的溺灣地形，與豐後水道對岸的愛媛縣佐田岬遙遙相望。佐賀關和佐田岬之間的海域，潮流特別湍急，被稱為「速吸瀨戶」，以一支釣捕獲的「關竹筴魚」和「關鯖魚」因肉質緊實而廣受歡迎，並銷往全國。

佐賀關地區高齡化問題日益嚴重，根據 2020 年的人口普查數據，65 歲以上老年人口比例高達 57%，相較於全市的 28%高出許多。這裡的住宅區保留了大量昭和時代的木造建築，不過也因此家戶緊鄰、巷弄狹窄，連消防車都難以駛入。這種高密度的有機聚落，在平時充滿了人情味，但在火災面前，卻成了加速災難蔓延的致命結構。​​

自衛隊出動直升機空中灌救

面對這場史無前例的大火，大分市消防局在第一時間出動了17輛消防車，並且緊急向縣內的別府市、臼杵市、佐伯市等6個城市的消防本部請求支援。19日凌晨，大分縣知事廣瀨勝貞宣布成立災害對策本部，並決定對大分市適用《災害救助法》，為後續的居民安置與重建提供法律依據。清晨，眼見火勢仍未受控，廣瀨知事決定向陸上自衛隊提出「災害派遣」請求。

來自熊本縣的防災直升機與陸上自衛隊的CH-47運輸直升機，掛載著水袋，開始從空中對火場進行灑水灌救，並利用空中優勢進行情報蒐集，為地面部隊指引方向。內閣官房長官木原稔在19日上午的記者會上證實，有一位76歲男性下落不明，並表示政府已成立情報聯絡室，派遣總務省消防廳職員進駐現地協調。

日本大分縣佐賀關的火災慘況。（美聯社）

日本首相高市早苗與防衛大臣小泉進次郎也先後透過社群媒體X（前身為Twitter）發文，除了向災民表達慰問，也強調「政府將與地方自治體緊密合作，提供最大程度的支援」。大分市長足立信也則在勘災後表示，當務之急是掌握受災全貌，並承諾將為失去家園的災民提供市營住宅等長期安置方案，同時協調行政書士（代書）公會，簡化發放「罹災證明書」的程序，以利災民申請各項補助。

日本媒體指出，隨著人口高齡化與少子化，許多地方城镇面臨著空屋增加、社區活力下降的困境。對老舊街區進行大規模的基礎設施更新，不僅需要龐大的經費，更會面臨產權複雜、居民意願不高等現實難題。佐賀關的惡火，是一次極端氣候下的偶然，卻也是日本社會結構性問題下的必然。這場惡火也與2016年12月新潟縣糸魚川市大火驚人地相似：同樣是強風助勢、同樣是木造建築密集的舊市區，同樣造成了百棟以上建築物的燒毀。佐賀關的烈焰證明了，這個潛藏在日本無數地方城镇中的「未爆彈」，依然沒有被拆除。

更多風傳媒報導

