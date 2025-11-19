日本近50年最大城市火災 170棟毀

日本大分大火延燒10多個小時，火勢蔓延至鄰近的山林，自衛隊已經出動直升機進行空中滅火。 （路透）

本報綜合外電報導

日本九州大分縣當地時間十八日晚間爆發火災，火勢直至十九日上午仍在持續延燒，已造成大分市至少一百七十戶住宅受損，一人死亡；自衛隊及消防直升機緊急出動滅火，這起火災是日本近半世紀來規模最大的市區火災。迫使百餘人緊急疏散。

日本消防廳表示，火災發生於十八日傍晚，已燒毀約四萬八千九百平方公尺，約相當於七個足球場大，迫使一百七十五名居民撤離至避難所。

起火地點是大分市佐賀關漁港附近的住宅區，延燒十多個小時，距離火災現場一點四公里外的無人島鳶島也發生火災。佐賀關地區位於東京西南方約七百七十公里外。消防廳指出，起火原因仍在調查中。

當地媒體引述警方消息稱，目前已發現一名罹難者，一名五十多歲女性因輕微燒傷送醫。

日本首相高市早苗於社群平台Ｘ發文表示「我對所有在寒冷天候下撤離的居民致上最深切的慰問。」她並表示「政府將與地方當局協調，提供最大可能的支援。」

九州電力指出，火災導致該地區約三百戶停電。