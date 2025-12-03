日本返台班機「暴動」 乘客搶看富士山 達人曝撇步

富士山是日本最高峰，受到日本人崇敬，不少觀光客訪日也會去朝聖，近日一名台灣網友分享，從成田機場飛回台灣的班機上，不少乘客為了俯瞰富士山起身搶看的影片，引起討論；日本旅遊達人林氏璧曾指出，台灣飛往日本成田或羽田機場的班機，都能在機上看到富士山，但記得從台灣出發時要選擇靠左側的位置，回程則要選擇右側，就能坐在座位上安心觀賞，不用跟別人搶位置。

近日一名網友在Threads表示，成田飛往台灣的飛機上總會暴動幾分鐘，因為有一側可以從高空俯瞰完整的富士山，不少乘客會在這時擠到窗口觀賞美景，讓網友看到影片後擔心喊「這樣飛機不會很危險嗎」、「搭超過10次，從沒遇過這種狀況欸」、「一小時前剛飛，同樣有小暴動，笑死」。

想在飛機上看富士山，其實有撇步，林氏璧曾指出，從台灣飛往成田和羽田機場的班機，其實都看得到富士山，但去程要選左側的靠窗位置，回程則要選右側的靠窗位置，才會跟富士山在同一邊。

不只選側要注意，林氏璧以台灣虎航的座位圖提醒，機翼的位置通常會在10至15排座位旁，若真的要自行選位，一定要避開這些地雷區，不然窗外視角會被擋住，不能看到完整、清楚的富士山。

林氏璧透露，雖然機率不高，但有些機長知道乘客很喜歡，會特別提醒窗外可以看到富士山了，而冬天時富士山上還會有積雪，看起來更漂亮。

