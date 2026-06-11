日本退稅新制11月上路！藥妝、精品怎麼退？10個最容易踩雷的問題一次看

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文/陳玉婕

日本一直是台灣旅客最愛的旅遊目的地之一，不少人到日本除了賞櫻、泡溫泉、美食巡禮之外，更少不了藥妝、電器、服飾與精品採購行程。不過從2026年11月起，日本免稅制度將迎來重大變革。

過去大家熟悉的「結帳直接免稅」，未來將改為「先付款、離境後退稅」，消息一出也讓不少準備赴日旅遊的民眾開始擔心：是不是要提早4小時到機場？免稅品一定要隨身攜帶嗎？買一堆保養品和酒類又該怎麼辦？如果近期有計畫前往日本旅遊，建議先搞懂以下10個重點，避免出境當天手忙腳亂，甚至影響退稅流程。

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Q1：大變化來了！日本免稅改成先付稅、離境後退稅

過去旅客在免稅店購物時，結帳當下就能直接扣除消費稅。

新制度上路後，旅客購物時必須先支付含稅價格，等到離境當天完成相關確認程序後，再依規定辦理退稅。

換句話說，未來在藥妝店、百貨公司、Outlet或精品店購物時，都需要先墊付10%的消費稅。對於一次購買高額商品或大量採購的旅客來說，出發前最好先確認信用卡額度是否足夠。

Q2：免稅品一定要手提嗎？其實重點在這裡

許多人最擔心的問題，就是免稅品到底能不能放進託運行李。答案是可以。但有個重要前提，如果系統要求進一步查驗商品，旅客必須能夠立即出示相關物品。因此較保險的做法，是採取這些步驟:

1.先完成出境退稅程序

2.確認系統沒有要求進一步檢查

3.再辦理行李託運

若商品已經託運完成，後續又被要求查驗，可能需要額外處理行李提領或開箱程序，增加出境時間與不確定性。

行李整理建議

商品類型 建議做法 藥妝品 集中放置於 保養品 放在易取出 精品 建議隨身攜帶 酒類 完成確認後 大量採購商品 依收據分類整理

Q3：出境退稅要帶什麼？很多人忽略這張紙

雖然未來制度將逐步電子化，但收據仍然非常重要。除了收據之外，以下重要資料建議也需要保留，如：護照、購買收據、信用卡、購買紀錄。尤其當旅客在多家店鋪消費時，收據就是最直接的核對依據。若遇到系統資料不符、退款異常或商品資訊問題，也能作為查詢憑證。

Q4：免稅商品別亂放！查驗時可能影響退稅流程

依照目前公布的新制內容，海關確認時將核對購買紀錄與商品資訊。若系統要求查驗，旅客需要出示相關商品供確認。因此，建議將同一張收據上的商品集中整理，避免分散放置在不同包包或行李箱內。尤其是購買數量較多的旅客，更應保留完整收據與商品資料，以利後續查核。

Q5：保養品、酒類不能帶上機怎麼辦？

不少人擔心液體類商品無法手提上機，會影響退稅。其實保養品、酒類等商品仍可放置於託運行李內，建議先完成出境確認程序，確認無須額外檢查後，再將商品放回行李箱辦理託運即可。如此一來，既符合航空公司的液體攜帶規定，也能避免退稅查驗時找不到商品。

Q6：日本政府為何要修改免稅制度？

日本政府之所以修改免稅制度，主要原因在於強化免稅商品管理。過去現場直接免稅的模式，曾出現部分商品未實際帶離日本，或遭轉售等情況。因此，新制度改採先付款、後退稅模式，希望透過離境確認程序，進一步確認商品實際出境，提高管理效率。

Q7：藥妝控最開心！密封袋規定取消

而這次改制其實也有不少優點，未來上路後

‧不再區分一般商品與消耗品

‧取消透明密封袋規定

‧取消消耗品50萬日圓購買上限

對喜歡大量採購藥妝、保養品的旅客來說，不必再擔心超過購買上限，也不用為了密封袋整理行李。

不過仍要注意，免稅商品原則上仍須實際帶離日本，不能因為取消密封袋就任意使用或消耗。

Q8：免稅門檻有改嗎？

免稅門檻沒有改，目前維持不變。單店、單日未稅消費滿5,000日圓以上，仍可辦理免稅。這次制度調整的重點在於退稅流程改變，並不是免稅資格或金額門檻調整。另外，還有一個重要期限。

依目前公布的新制內容，免稅商品必須在購買後90天內完成出境程序與海關確認。也就是說，旅客必須在規定期限內將商品實際攜帶離開日本，才能完成後續退稅流程。舉例來說，若9月1日購買商品，最晚須於11月30日前完成出境確認。

Q9：買精品的人一定要知道的3件事

若購買未稅100萬日圓以上商品，相關資料登錄將更加詳細。

建議做好以下準備：

‧確認收據資訊完整無誤

‧商品序號拍照存檔

‧保卡與外盒拍照備份

‧離境時盡量隨身攜帶商品

高額精品通常也是查驗重點項目之一，提前準備能有效降低出境時的處理時間。

Q10：網傳要提早4小時到機場是真的嗎？

答案是不一定。目前官方並未規定旅客必須提早4小時抵達機場，之所以出現相關說法，主要是因為退稅程序改到離境端辦理，旺季期間可能出現排隊情況。

是否需要提前到機場，阿墨建議旅人們可依照自身購物量評估：

情況 建議提早時間 購物量少 30至60分鐘 一般自由行 約60分鐘 旺季大量採購 6至90分鐘以上 高額精品採購 90分鐘以上

將退稅程序視為新增的一道出境流程，預留適當時間會更加安心。

出發前先做好準備，出境才能更順利

日本免稅制度即將迎來重大變革，對於習慣到日本採購藥妝、保養品、電器與精品的旅客來說，最重要的不是記住複雜規定，是提前了解流程。

保留收據、整理商品、確認退款方式、預留出境時間，這些小細節都可能影響退稅是否順利完成。

尤其新制上路初期，各機場與退稅系統仍可能需要時間磨合，出發前先掌握最新資訊，才能避免旅程最後一天因退稅問題影響心情。

如果想了解更多相關資訊，請參考：MOOK玩什麼YouTube影片《2026日本退稅10大QA總整理》