日本通過國防預算9兆日幣 高市擬川習會前先見川普

日本內閣今天通過2026年財政預算，總計122兆日幣，創下新紀錄，當中有9兆日幣是國防預算，將大舉購買無人機，強化防衛。另外日本積極安排高市早苗，在明年三月訪問美國，希望在川習會前，先確認美日同盟關係。

日本首相高市早苗22日與日本知名音樂人、藝術家村上隆等人在官邸進行會談。（圖／翻攝X @takaichi_sanae）

日本內閣通過了2026年高達122兆日幣（約24.5兆台幣）的財政預算案，創下歷史新高，其中國防預算突破9兆日圓，將用於大量採購無人機及強化反擊能力。作為日本首位女性首相，高市早苗正積極安排明年初訪問美國，希望在川普與習近平會面前，先行確認美日同盟關係。同時，中日關係緊張，有報導指出中國官方已要求旅行社將赴日旅遊團縮減至原計劃的60%。

日本內閣會議近日通過了2026年財政預算，總金額達122兆日幣，約相當於24.5兆台幣，創下了新的歷史紀錄。在這筆龐大預算中，防衛預算高達9兆日圓，將被用於大量購買無人機，以強化日本的反擊能力。高市早苗表示，她正在安排盡快與美國總統當選人川普見面，估計會在明年年初進行。

根據日本媒體報導，中日關係目前處於緊張狀態，中國官方已要求旅行社將赴日旅遊團削減到原計劃的60%。為了應對這種情況，高市早苗計劃在川普與習近平4月會面前訪問美國，再次確認美日同盟關係。在日本首相官邸，高市早苗的肖像已經被掛上牆面。從首任首相伊藤博文開始，歷代首相的黑白照片都陳列在牆上，而高市早苗作為唯一的女性首相，顯得格外引人注目。

高市早苗的執政策略也引起了網友的關注。為了推廣日本流行音樂（J-pop），高市早苗邀請了「日本流行音樂教父」小室哲哉、搖滾樂團「聖飢魔II」主唱小暮閣下，以及知名藝術家村上隆到首相官邸聚會。高市早苗強調，她希望日本優秀的創作內容能夠拓展到世界各地。高市早苗還宣布，將運用超過550億日圓的追加預算，全力支援日本的藝文和動漫產業，協助他們進軍國際市場。這一系列措施顯示了高市早苗政府對於文化軟實力的重視，以及推動日本文化國際化的決心。

