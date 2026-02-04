日本逛UNIQLO小心！「衣褲藏1物」沒注意秒變盤子 幫賊買單還不知

不少國人去日本旅遊時，都會到當地的快時尚品牌優衣褲（UNIQLO）撿便宜。（示意圖／達志／美聯社）

不少國人去日本旅遊時，都會到當地的快時尚品牌優衣庫（UNIQLO）撿便宜。不過，定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」提醒，日本很多UNIQLO都採用自助結帳櫃台，民眾務必清楚核對數量，因為不肖人士會將衣服標籤切斷，並丟在其他衣服的口袋，接著直接把商品帶走，稍有不慎就可能幫小偷買單。

日本人的歐吉桑在臉書粉專透露，他最近看到有台灣旅客在日本UNIQLO不小心中了陷阱，其實類似手法早在多年前就已開始普及，所以他以為大家都已經知道，如今發現又有人中招，所以特別提醒網友們在日本UNIQLO購物時必須注意的細節。

他說明，很多日本UNIQLO採用自助收銀台，只要把購買的衣服放在指定區域，就能馬上進行結帳，但務必確認商品數量，有時明明只放了3件，機器卻顯示4件，如果只看價格，沒有特別注意數量，很容易就落入竊賊的陷阱。

日本人的歐吉桑進一步指出，許多不肖人士會將衣服標籤（RFID）切斷，再丟到其他衣服的口袋，接著拿走被切斷標籤的商品，當其他客人拿著被放入標籤的衣物結帳時，機器就會顯示不只1件商品，「數據上的數量跟實際庫存數量都是一樣，所以店家盤點時候很難發現」。

他提到，這種手法廣為流傳，相信業者已經想到對策，例如其他店家也有採用無人收銀台機器，但都是透過掃描QR的方式，所以不太會發生其他客人負擔小偷偷走商品的錢，然而小心一點仍是上策，「有些人以為日本哪裡都治安很好，但並不是代表沒有存在小偷或詐騙喔」。

