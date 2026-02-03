日本連日暴雪釀災 已累計30死、逾百人傷

日本從上個（1）月20日開始，連續15天受到強烈寒流跟冬季型氣壓影響，各地大雪不停。

青森縣知事更請求自衛隊進駐，協助獨居的高齡者，清理屋頂跟人行道的積雪。根據日本災害管理廳數據顯示，有不少民眾因為在屋頂鏟雪摔落，或是跌進大水溝中死亡，另外還有部分民眾是遭到大雪壓垮倉庫、車庫而重傷、昏迷。

日本首相高市早苗也召開內閣會議，指示各相關部會，盡一切努力防止人員傷亡和事故發生。