日本連日暴雪釀35死逾390傷！建物倒塌 專家示警雪崩風險

日本青森地區街道兩旁堆滿雪牆，道路通行困難。（示意圖／達志／美聯社，下同）

日本自1月20日以來遭遇極端大雪侵襲，全國各地災情持續擴大。《法新社》與日本總務省消防廳統計，截至2月4日止，雪害已造成至少35人死亡、393人受傷，其中126人為重傷。隨著氣溫逐漸回升，部分地區也出現屋頂積雪融化與雪崩潛在風險，政府與專家呼籲民眾提高警覺。

日本青森地區街道兩旁堆滿雪牆，道路通行困難。

根據《新潟ニュースNST》報導，新潟縣受大雪影響尤甚，截至4日下午三時止，今冬雪害在縣內已造成18人死亡、64人重傷、113人輕傷，受傷人數與死亡人數均已超過去年整個冬季（17人）。此次雪害亦導致多處住宅受損，目前至少有7棟房屋出現破壞。

新潟市居民在屋頂除雪，積雪厚度已達一公尺以上。

新潟縣知事花角英世在4日記者會中表示，政府已依《災害救助法》指定小千谷市、魚沼市、長岡市部分區域及上越市大島區適用救助法規，由中央與地方共同負擔除雪與救災費用。他強調，縣府會與各市町村防災單位密切配合，必要時提供跨區域除雪支援，「不會猶豫地進行支援與協調」。

青森街頭積雪如牆，交通幾乎停擺。

另據《法新社》報導，日本北部如青森地區因連日強降雪積雪一度高達約2公尺。雖然4日地面積雪降至1.6公尺以下，但交通仍受阻，部分道路因高雪牆難行。從現場畫面可見，大量積雪堆積如牆，使居民難以正常出入。

放路邊的車輛被厚雪掩埋，車主花數小時清理仍無法移動。

日本內閣官房副長官尾崎正直表示，由於氣溫回升導致濕重積雪融化，屋頂落雪與雪崩的風險提高，可能再度造成傷亡事件。尾崎在記者會中呼籲：「請受災地區居民務必小心，注意落雪與雪崩等潛在危險。」

學校與商店因大雪關閉，民生運作受創。

面對雪害挑戰，日本政府已派遣自衛隊協助清理積雪與支援救援工作。報導指出，許多事故並非單純因雪壓，而是在清理屋頂積雪時發生墜落或被落雪壓傷。此外，新雪融化後的雪崩威脅亦使災區居民與救援隊備感壓力。氣象預報顯示，本週末寒流將再度來襲，日本海側與北部地區恐迎來另一波降雪，使雪害持續成為各地防災重點。

政府官員召開災害應變會議，強調持續監控融雪與雪崩風險。（圖／翻攝自X，@niigata_nippo）

