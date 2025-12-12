日本連發6級強震！專家：恐有「7.5級↑大地震」

國際中心／李明融報導

日本近期不斷發生地震事件，青森縣東方外海今天（12日）上午11點44分（台北時間10時44分）發生規模6.7地震，震源深度20公里，多處地區觀測到最大震度4，氣象廳針對北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸、岩手縣、宮城縣等地發布海嘯注意報。事實上，青森縣以東近海本月8日才發生規模7.5地震，短短5天內發生2次強震，對此，北海道大學教授高橋浩晃警告，未來數日恐怕發生比7.5級地震規模更大的強震。

12日上午發生規模6.7地震，震源深度20公里。（圖／翻攝自日本氣象廳）日本強震連發，引發當地民眾擔憂，對此，北海道大學教授高橋浩晃指出，雖然本次地震的震源深度比12月8日青森近海發生的7.5級強震更淺，但由於餘震範圍已擴大至淺層地帶，故本次地震仍可視為此前一系列地震活動的延伸。 他提醒，目前北海道及三陸外海仍發布後續地震注意訊息，民眾務必維持日常防災警覺。他警告未來恐怕發生比這次6.7級地震及8日7.5級地震規模更大的地震。

日本一週內2起「6級↑強震」！專家警告：近期恐有「超過7.5級大地震」

高橋浩晃提醒未來恐怕發生超過7.5級大地震，請民眾多加留意。（圖／翻攝自X、北海道大學官網）

另外，東京大學地震研究所的酒井慎一教授提醒民眾，儘管目前還不清楚震源的準確位置，但推測可能是此前地震活動的一部分，呼籲接下來幾天仍需持續留意地震帶來的晃動，並提醒民眾要做好防災準備，並熟悉地震發生時的應對措施；日本內閣與氣象廳呼籲民眾根據政府和地方自治體的指示，未來一周內採取防災應對措施，並強調即便收到地震相關警示，也不代表巨大地震必然發生。

