日本連鎖店來台不道地？達人曝「拉麵」最有感 唯一例外是它

近日有旅客因為到日本旅遊時，安排行程吃「連鎖店」吵翻。日本旅遊達人、台大前感染科醫師「林氏璧」孔祥琪今日分享，近年來許多日本連鎖餐廳進軍台灣，不過很多都會被嫌棄口味不道地、落地久了走味，「這可能又以拉麵最明顯」，唯一例外是客美多咖啡，2018來台至今已開了36間分店，貼文曝光後引發熱議。

林氏璧在臉書粉專發文表示，近年來很多日本餐廳在台灣各處展店，從各種拉麵店、丼飯店、洋食店、咖哩飯店、定食店、烏龍麵店、燒肉店、餃子店、居酒屋、豬排飯店，台灣人除了特地到日本品嘗台灣已有的日本連鎖店，也可能會故意選擇台灣沒有的連鎖店。

林氏璧指出，他長久觀察後發現，其中很多餐廳都會被嫌口味不道地或是開了很久之後走味，「這可能又以拉麵最明顯」，唯一的例外似乎是連鎖咖啡廳客美多，評價不錯、一間間展店，從2018年至今已開36間分店。林氏璧也好奇提問，「你去日本玩會去台灣已有分店的餐廳嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「會，藏壽司、壽司郎、彌生軒都比台灣便宜又好吃」、「會去吃，但不會特別安排，行程一定優先排當地特色美食，但如果排隊很長或餓了就隨便吃」、「吃過新宿的涮乃葉，台灣的自助蔬菜吧品項豐富新鮮完勝日本！」、「有限的時間旅遊，花時間排隊任何餐廳都是浪費，路邊隨便一間吃就好」。

