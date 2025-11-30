日本連鎖超市1甜點竟是台灣製造 總經理證實：比日本製更好吃

日本連鎖超市樂比亞（LOPIA）在台灣也有門市，是不少民眾購買日本零食、肉品、小物的好選擇，不過近日有民眾發現，樂比亞販售的北海道起司蛋糕產地竟是台灣，在社群網站引發討論；對此，樂比亞總經理水元仁志證實，該款蛋糕使用的原料與配方跟日本完全一樣，但台灣甜點部做出來的卻比日本做的還要好吃，才會在台灣販售該款商品。

近日一名網友在Threads表示，逛台灣的日本連鎖超市樂比亞，發現一款號稱「此生必吃一次」的北海道起司蛋糕，但他翻過來看產品資訊時，竟然這款蛋糕的產地是台灣，讓他急忙拍下照片在網路上發文。

文章上線後引起討論，不少網友說「看起來是進口原料之後在台灣製作」、「這個拿去冷凍之後超級好吃」、「重點是原料來自北海道」、「日本超市的日本商品，結果產地是台灣，笑死」、「聽說很濃郁，但價錢不算便宜，到現在還沒吃過」。

樂比亞總經理水元仁志也被釣出，親自在留言區說明，「沒錯。這款蛋糕產自台灣，採用與日本LOPIA完全相同的原料和配方。我們日本甜點部門表示，它甚至比日本LOPIA起司蛋糕更美味，所以我們對它充滿信心」，讓網友們敲碗「拜託總經理來新竹開店，不想每次跑桃園或台中」、「嘉義人也想要有一間樂比亞」、「總經理大方承認的態度，反而讓我對這商品更好奇了」、「謝謝總經理解說，改天就去買」。

