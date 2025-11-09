日本連震！不止引發海嘯警報 專家示警：留意後續地震

日本東北外海三陸沖9日接連發生多起地震。（圖／翻攝自X@kenchannel07）





日本東北外海三陸沖9日接連發生多起地震，最大規模達6.7，日本氣象廳隨後發布海嘯注意報。岩手縣部分沿海地區已觀測到最高20公分的海嘯波浪，當局並緊急發布疏散命令，提醒民眾遠離海岸。對此，專家也示警，呼籲民眾留意後續地震活動。

根據日本氣象廳資料，地震自清晨起頻繁發生，9日上午7時15分左右，三陸沖發生極淺層地震，震源深度約10公里，岩手縣盛岡市觀測到最大震度3，青森、宮城、秋田、山形等地也出現震度2的搖晃。從清晨5時26分至上午9時17分之間，該區已連續出現6起規模4.9至5.8的地震。而到了下午，地震活動更趨劇烈。

當地時間下午4時03分觀測到規模6.7強震後，短短一個多小時內又發生至少8次明顯有感地震，其中最大規模達6.3，另有多起規模超過5的震動。氣象廳指出，目前岩手縣久慈港在下午5時52分測得20公分高海嘯，大船渡港於5時37分觀測到約10公分高波。

由於三陸沖位於太平洋板塊與北美板塊交界帶，本就屬地震活躍區，過去也曾多次發生引發海嘯的強震。《Weather News》分析指出，從近兩週的地震分布來看，三陸沖周邊在4日、8日及9日都有連續震動情形，顯示該區板塊活動明顯加劇。該媒體回顧，1992年7月當地也曾出現多起規模6以上地震，最大達6.9，並造成海嘯。

面對頻繁地震，日本政府已於下午5時13分在首相官邸危機管理中心成立資訊聯絡處，密切監控情勢。岩手縣大船渡市則對沿海2835戶、共6138人發布避難令。

首相高市早苗在社群平台X發文，呼籲民眾儘速撤離海岸區域，強調未來仍可能出現更大規模的地震或海嘯，應提高警覺並注意餘震。專家提醒，距離2011年東日本大地震已逾14年，該區板塊可能再度累積能量，目前無法排除更強震發生的可能，民眾應保持警戒並關注官方資訊。

