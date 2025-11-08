日本進入流感高峰期！前台大醫：赴日前先打疫苗
日本進入流感高峰期！對此，前台大醫院內科醫師林氏璧（本名孔祥琪）也示警，日本流感疫情迅速升溫，全國平均患者數達14.9人進入注意報階段，主流病毒為A型H3N2，與台灣相同且重症率較高。他提醒赴日旅客提前接種疫苗、勤洗手戴口罩並注意旅遊保險，因疫情較去年提前6週爆發，需提高警覺。
林氏璧昨（7日）在臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》發文，針對日本近期流感疫情急速升溫的情況進行分析，並提醒即將前往日本的台灣旅客，應提前接種疫苗並做好防護措施。
林氏璧指出，日本今夏新冠疫情雖已回落，但流感接棒迅速蔓延。根據國立健康危機管理研究機構等單位的統計，截至11月2日當週，日本全國3000多家醫療機構通報的流感患者數高達57,424人，較前1週暴增約2.4倍。每家醫療機構平均患者數為14.9人，首次突破年度「注意報」標準（10人），逼近「警報」等級的30人門檻。
他援引數據指出，目前流感疫情最為嚴重的地區包括宮城縣（每家機構平均28.58人）、神奈川縣（28.47人）、埼玉縣（27.91人）、千葉縣（25.04人）、北海道（24.99人）與沖繩縣（23.8人），東京都也達23.69人。整體而言，全日本各都道府縣的患者數均呈上升，顯示疫情擴散範圍極廣。
根據NHK報導，東京荒川區的武田內科小兒科診所目前每日確診約20名流感患者，許多民眾因發燒、咳嗽前來就診。該診所院長武田英紀表示，附近學校已有班級或年級停課，出現兒童傳染給家長、成人之間互染的情形，「給人1種流感已進入全面流行期的印象。」他憂心指出，今年距離寒假尚有一段時間，若疫情持續擴大，可能造成更嚴重的社區傳播。
林氏璧進一步分析，最近5週內日本鑑定出的流感病毒型別中，以A型H3為主，占比高達76%；A型H1N1約19%、B型僅4%。這與目前台灣的病毒株相同，皆以A型H3N2為主流株。
他同時指出，台灣流感仍處於流行期。雖然近4週通報數略有下降，但天氣轉冷可能使疫情再度升溫。根據疾管署資料，10月28日至11月3日這週新增63例流感併發重症病例，其中26例為H1N1、32例為H3N2，另有9例死亡。今年流感季（自2025年10月1日以來）累計重症病例達220例，死亡21例。
在全球層面，林氏璧提到，近期流感病毒陽性率雖處低點，但亞洲鄰近國家疫情明顯上升，尤其日本、韓國與中國的病毒活動度與陽性率均呈增長，香港仍維持高峰。歐洲與北美洲也出現升勢，主要流行型別為A型H1N1與A型H3N2。
回顧去年，他指出，日本的流感流行期相對較晚，約至12月才急速攀升並達歷史高點，來勢兇猛卻退得快。而今年疫情「破10」的時間點比去年提早約6週，顯示病毒傳播更早啟動。不過，他也提醒，從曲線斜率來看，流行擴大的速度與去年相近，仍需觀察後續變化。
林氏璧強調，目前的主流病毒株A型H3N2的重症率較高，甚至比去年盛行的H1N1更具威脅。根據臨床研究，H3N2引發肺炎的機率約為B型流感的1.5倍。他還引用台大兒童感染科教授黃立民的觀點，提醒民眾「這株捲土重來的H3N2不容小覷。」
談及防疫建議，林氏璧表示：「我們不怕流感本身，但在旅行中感染會非常麻煩、掃興。」他呼籲準備赴日的民眾應採取多層防護。出發前可考慮接種流感疫苗（抗體生成約需14天），尤其目前台灣公費接種已開放至第2階段，50至64歲無慢性病成人可施打。他建議旅客檢查旅平險中是否包含法定傳染病醫療給付，並事先下載有助就醫的App或查詢當地醫療資源，也可攜帶常用藥品備用。
在旅途中，林氏璧也提醒應勤洗手、使用酒精乾洗手以防接觸傳染，並在人多不通風的場合佩戴口罩。下飛機後5天內，旅客仍可線上投保東京海上日動（Tokio Marine Nichido）的日本旅遊保險，以應對突發狀況。
林氏璧總結稱，日本目前的流感疫情已明顯進入擴大階段，而台灣同樣未脫離流行期，2地主流病毒株一致，顯示跨國傳播風險上升。他呼籲民眾在冬季旅遊旺季到來前，務必完成疫苗接種並保持警覺，「保護自己，也保護家人。」
日本流感疫情全面大流行！前台大醫籲旅日前「快打疫苗」
生活中心／楊佩怡報導台灣天氣逐漸轉涼，呼吸道疾病進入高峰期，流感疫情持續升溫，就連台人最愛去的國家「日本」，近日的流感疫情也再度升溫。對此，旅日達人、前台大感染科醫師林氏璧（孔祥琪），在臉書發文更新日本流感狀況：「走向全面大流行」，同時也指出目前在台灣日本兩邊流感病毒都在流行，都是同一株A型H3N2，呼籲國人在前往日本旅遊之前，可以考慮施打流感疫苗，減少確診機率。民視 ・ 9 小時前
金門醫院出包！1歲幼童遭誤打A型肝炎疫苗 院方緊急通報
衛福部金門醫院昨（7）日發生一名1歲1個月幼童誤打A型肝炎疫苗事件。原本幼童應接種流感疫苗，卻因護理師操作失誤，錯將A型肝炎疫苗施打於幼童身上，事件於晚間才被發現，院方隨即通知家屬，並啟動內部調查及改台視新聞網 ・ 3 小時前
日本流感疫情飆升！H3N2易轉重症 醫警告「這區域」風險高
日本流感大流行！疫情較去年提早6週爆發，感染人數暴增2.4倍，關東、東北地區病例數量驚人！專家警告，在日本就醫費用最高恐花費約新台幣20萬元，建議出國前先打疫苗做好防護。台灣流感疫情雖稍緩解，但預估12月下旬將迎來高峰期，民眾仍需提高警覺。截至11月3日，台灣公費流感疫苗接種數已達477.8萬人次，為去年同期的1.2倍。面對流感威脅，專家呼籲大家切勿掉以輕心！TVBS新聞網 ・ 2 小時前
醫院重大疏失！1歲嬰接種流感疫苗 竟被誤打A肝疫苗
金門醫院7日發生嚴重醫療疏失，一名1歲多嬰兒前往接種流感疫苗第二劑與水痘疫苗時，卻遭護理師誤打成A型肝炎疫苗。院方已向疾管署及縣衛生局通報，並表示將全面檢討疫苗施打流程，防止類似事件再發生。中天新聞網 ・ 5 小時前
金門醫院出包！1歲童流感疫苗打成A肝 阿公心疼斥「太離譜」
金門一對夫妻昨（11/7）帶著1歲1個月大的寶寶前往部立金門醫院，接種流感疫苗及水痘疫苗，回家後接獲院方來電，醫護人員誤將流感疫苗打成A型肝炎疫苗，家人痛斥離譜，所幸寶寶沒有出現不良反應。金門醫院表示，已通報疾管署與金門縣衛生局，將檢討流程，避免類似情形再發生。太報 ・ 3 小時前
日本流感走向全面大流行 林氏璧指比去年早6周、旅遊可做這些準備
日本有流感疫情，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，日本流感流行現況為走向全面大流行，兩周前每家醫療機構...聯合新聞網 ・ 4 小時前
上月兒科急診 呼吸道疾病/流感增加
記者毛莉∕屏東報導 屏東基督教醫院急診室10月份的兒科就診，呼吸道疾病及流感明顯增加…中華日報 ・ 1 天前
流感、新冠「雙疫苗」第二階段開打 11／12再增一新疫苗
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】時序進入秋冬， 流感與新冠病毒雙重威脅再起。疾病管制署宣布，自11月12日起，將新增提供Novavax JN.1疫苗，屆時國內公費新冠疫苗，將可選擇莫德納LP.8.1與Novavax JN.1兩種不同製程新冠疫苗，均安全有效，民眾可依年齡與適應症擇一接種。 國內流感仍處流行期 本周新增63重症9死 依據疾管署監測國內呼吸道傳染病情形，今年第44週（10／26－11／1）全台類流感門急診就診人次達10萬6,829人次，雖較前一周下降4.9%，仍維持流行期； 另日前（10／28－11／3）新增63例流感併發重症病例（26例H1N1、32例H3N2、3例A未分型、2例B型）及9例死亡（5例H1N1、4例H3N2），顯示國內流感疫情依舊處於流行期，流行型別以A型為多。 至於亞洲鄰近國疫情上升，主要流行型別為A（H3N2），其中日本、韓國、中國近期活動度及陽性率皆上升趨勢，香港持續處高點；歐洲及北美洲地區亦呈上升趨勢，流行型別則為A（H1N1）及A（H3N2）。 全球新冠陽性率再升 國內主流變異株為NB.1.8.1 而針對國內目前的新冠疫情走向，疾管署表示，目前疫情健康醫療網 ・ 1 天前
「10大生活習慣」恐拖垮腎臟！醫示警 1杯飲料喝太久、邊吃飯滑手機都中
現代人生活中充斥著塑化劑的威脅，腎臟專科洪永祥醫師表示，近年多項研究更發現塑化劑與腎功能下降、蛋白尿等腎臟指標相關，不少國人習以為常的行為，包括：邊滑手機邊吃東西、使用錯誤容器微波加熱，以及熱湯、外帶食物直接裝入塑膠袋等，都可能讓塑化劑悄悄進入體內，造成腎功能慢性損傷。 台灣人體內塑化劑濃度高出歐美 研究揭傷腎疑慮 洪永祥醫師指出，塑化劑可能透過食入、吸入與皮膚吸收進入人體，長期低劑量、多路徑暴露，不僅影響內分泌、代謝、性別發育，甚至與癌症相關。台北醫學大學與國衛院研究顯示，台灣人體內的塑化劑濃度比歐美人高出2至7倍，推測與日常生活中頻繁接觸塑化劑有關。多項研究顯示，塑化劑可直接或間接讓腎臟功能受損。其中，尿中塑化劑代謝物濃度較高者，平均腎絲球過濾率（eGFR）較低、尿蛋白較高，也就是「接觸越多，腎功能惡化越嚴重」。塑化劑也可能引發氧化壓力導致發炎、誘導腎小管細胞凋亡，長期促進間質纖維化，也就是讓腎臟「硬化」，造成腎功能不可逆的喪失。此外，塑化劑被發現與肥胖、胰島素阻抗、高血壓等代謝異常有關，而這些本身就是慢性腎臟病的高危險因子。 塑化劑陷阱無所不在 手機保護殼、紓壓玩具也可能中鏢 洪常春月刊 ・ 4 小時前
嚇人！金門醫院1歲嬰接種流感疫苗 遭誤打成A肝疫苗
即時中心／林韋慈報導金門一對夫妻昨日帶著1歲1個月大的嬰兒，前往部立金門醫院接種流感疫苗第二劑與水痘疫苗，未料醫護人員誤將流感疫苗打成A型肝炎疫苗，院方直到晚間才發現異常，趕緊致電通知家屬，讓全家非常訝異，嬰兒的爺爺也在臉書PO文「疫苗施打流程有重大問題，醫院必須徹底檢討！」民視 ・ 3 小時前
