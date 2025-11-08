日本進入流感高峰期！前台大醫：赴日前先打疫苗

前台大醫院內科醫師林氏璧也示警，日本流感疫情迅速升溫。（圖／翻攝自Facebook／《日本自助旅遊中毒者》）

日本進入流感高峰期！對此，前台大醫院內科醫師林氏璧（本名孔祥琪）也示警，日本流感疫情迅速升溫，全國平均患者數達14.9人進入注意報階段，主流病毒為A型H3N2，與台灣相同且重症率較高。他提醒赴日旅客提前接種疫苗、勤洗手戴口罩並注意旅遊保險，因疫情較去年提前6週爆發，需提高警覺。

林氏璧昨（7日）在臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》發文，針對日本近期流感疫情急速升溫的情況進行分析，並提醒即將前往日本的台灣旅客，應提前接種疫苗並做好防護措施。

林氏璧指出，日本今夏新冠疫情雖已回落，但流感接棒迅速蔓延。根據國立健康危機管理研究機構等單位的統計，截至11月2日當週，日本全國3000多家醫療機構通報的流感患者數高達57,424人，較前1週暴增約2.4倍。每家醫療機構平均患者數為14.9人，首次突破年度「注意報」標準（10人），逼近「警報」等級的30人門檻。

他援引數據指出，目前流感疫情最為嚴重的地區包括宮城縣（每家機構平均28.58人）、神奈川縣（28.47人）、埼玉縣（27.91人）、千葉縣（25.04人）、北海道（24.99人）與沖繩縣（23.8人），東京都也達23.69人。整體而言，全日本各都道府縣的患者數均呈上升，顯示疫情擴散範圍極廣。

根據NHK報導，東京荒川區的武田內科小兒科診所目前每日確診約20名流感患者，許多民眾因發燒、咳嗽前來就診。該診所院長武田英紀表示，附近學校已有班級或年級停課，出現兒童傳染給家長、成人之間互染的情形，「給人1種流感已進入全面流行期的印象。」他憂心指出，今年距離寒假尚有一段時間，若疫情持續擴大，可能造成更嚴重的社區傳播。

林氏璧進一步分析，最近5週內日本鑑定出的流感病毒型別中，以A型H3為主，占比高達76%；A型H1N1約19%、B型僅4%。這與目前台灣的病毒株相同，皆以A型H3N2為主流株。

他同時指出，台灣流感仍處於流行期。雖然近4週通報數略有下降，但天氣轉冷可能使疫情再度升溫。根據疾管署資料，10月28日至11月3日這週新增63例流感併發重症病例，其中26例為H1N1、32例為H3N2，另有9例死亡。今年流感季（自2025年10月1日以來）累計重症病例達220例，死亡21例。

在全球層面，林氏璧提到，近期流感病毒陽性率雖處低點，但亞洲鄰近國家疫情明顯上升，尤其日本、韓國與中國的病毒活動度與陽性率均呈增長，香港仍維持高峰。歐洲與北美洲也出現升勢，主要流行型別為A型H1N1與A型H3N2。

回顧去年，他指出，日本的流感流行期相對較晚，約至12月才急速攀升並達歷史高點，來勢兇猛卻退得快。而今年疫情「破10」的時間點比去年提早約6週，顯示病毒傳播更早啟動。不過，他也提醒，從曲線斜率來看，流行擴大的速度與去年相近，仍需觀察後續變化。

林氏璧強調，目前的主流病毒株A型H3N2的重症率較高，甚至比去年盛行的H1N1更具威脅。根據臨床研究，H3N2引發肺炎的機率約為B型流感的1.5倍。他還引用台大兒童感染科教授黃立民的觀點，提醒民眾「這株捲土重來的H3N2不容小覷。」

談及防疫建議，林氏璧表示：「我們不怕流感本身，但在旅行中感染會非常麻煩、掃興。」他呼籲準備赴日的民眾應採取多層防護。出發前可考慮接種流感疫苗（抗體生成約需14天），尤其目前台灣公費接種已開放至第2階段，50至64歲無慢性病成人可施打。他建議旅客檢查旅平險中是否包含法定傳染病醫療給付，並事先下載有助就醫的App或查詢當地醫療資源，也可攜帶常用藥品備用。

在旅途中，林氏璧也提醒應勤洗手、使用酒精乾洗手以防接觸傳染，並在人多不通風的場合佩戴口罩。下飛機後5天內，旅客仍可線上投保東京海上日動（Tokio Marine Nichido）的日本旅遊保險，以應對突發狀況。

林氏璧總結稱，日本目前的流感疫情已明顯進入擴大階段，而台灣同樣未脫離流行期，2地主流病毒株一致，顯示跨國傳播風險上升。他呼籲民眾在冬季旅遊旺季到來前，務必完成疫苗接種並保持警覺，「保護自己，也保護家人。」

