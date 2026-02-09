日本進入「高市獨強」時代！眾議院壓倒性大勝 鷹派3大支柱將啟動

日本第51屆眾議院選舉於8日揭曉結果，現任首相高市早苗率領的自由民主黨寫下歷史性篇章，狂掃352多席次，達成單獨過半且接近歷史高點的紀錄。這場「政治豪賭」不僅穩固了高市的領導權威，更讓日本政壇重回「一強多弱」的格局。

隨著執政聯盟掌握超過三分之二的「超級多數」議席，高市預計將在18日獲指名為第105代首相，並加速推動包括積極財政、強化安全保障及創設國家情報機構在內的「大膽政策」。

睽違40年的歷史高峰 自民黨達成352席里程碑

根據《NHK》、《共同社》的最新計票資訊，自民黨在此次改選中表現極為強勢，從公示前的198席大幅增長至352席，這是自1986年中曾根康弘時期以來，自民黨再度達到300多席的大關。

值得注意的是，1986年當時的席次定數為512席，而在目前定數465席的制度下，高市早苗所取得的勝利實質含金量更高。此舉不僅突破了單獨過半的233席門檻，更顯示選民在經濟與國安動盪之際，選擇了高度穩定的執政權力。

超級多數成形 執政聯盟取得參議院否決權之解方

《共同社》分析指出，自民黨與日本維新會等執政盟友合計將可確保超過310席，即達到眾議院三分之二的絕對多數地位。這對於目前在參議院席次未過半的執政陣營而言，無疑是一劑強心針、未來即便法案在參議院遭到否決，執政黨仍可憑藉眾議院的三分之二贊成票進行「再表決」並通過法律。

此外，這也是啟動「憲法改正」國會發議的關鍵門檻，象徵高市內閣將擁有日本戰後罕見的政治主導權。

鷹派政策轉向 財政、國安與情報體系的全面升級

高市早苗在勝選後於自民黨本部接受《朝日新聞》採訪時強調，這次大勝代表選民對其政策路線的信任。高市將未來施政重心鎖定在「三大支柱」：首先是經濟財政政策的「大轉向」，推動負責任的積極財政以刺激增長；其次是大幅強化安全保障，因應區域局勢變化；最後則是提升國家情報能力，計畫創設「國家情報會議」以強化資訊蒐集。

高市坦言，這些政策雖然伴隨反對聲浪，但在獲得民意授權後，她將「全力以赴推動」這些可能影響國論的重大改革。

在野陣營潰敗 中道改革聯合面臨碎片化危機

相對於自民黨的凱旋，在野黨則面臨慘重打擊。最大在野勢力「中道改革聯合」席次由選前的172席近乎腰斬。包括共同幹事長安住淳及馬淵澄夫等重量級幹部，均在小選區遭遇敗北。

報導分析，在野陣營目前的「多黨化」趨勢，將使其難以在國會與高市政權抗衡。與此同時，新興政黨如「參政黨」與「團隊未來」則異軍突起，分別獲得6席左右的席次，顯示日本選民對於傳統在野大黨的失望與政治訴求的多樣化。

高市個人威信巔峰 黨內雜音消失後的強人統治

這場選舉被視為高市早苗的個人勝利。回顧今年1月，高市在未與黨內高層如幹事長鈴木俊一充分協商下，便決定於例行國會開議之初解散眾院，當時曾引發內部強烈反彈。然而，隨著高市憑藉個人高支持率拉升黨內席次，原先的批評聲浪已消聲匿跡。未來高市不僅是日本內閣的領導者，更將成為自民黨內「獨強」的核心。

在高投票率（預估56.22 %）與高女性參政比率（24.4 %）的背景下，高市早苗成功塑造了日本新一代強勢領導人的形象，其政策走向不僅將影響日本，也將深刻牽動亞洲區域及韓國、台灣等鄰近地區的地緣政治與財經連動。