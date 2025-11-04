日本進口醬油出包！ 食藥署公布「龜甲萬醬油」防腐劑超標 17

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

來自日本的知名醬油出包！食藥署今（4）日公布最新一波邊境查驗不合格名單，共有13項產品違規，其中就包括自日本進口的一批「龜甲萬醬油」，檢出防腐劑超標，違規產品總重162公斤，必須全數依規定退運或銷毀。

食藥署上午公布有13項邊境查驗不合格名單，包括有泰國的青芒果及冷凍旭蟹、中國的肉桂、印度的薑黃粉、馬來西亞的香菜、越南的碳酸飲料等，分別被檢出有農藥、重金屬及其他衛生項目不符規定。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，其中有一批由輸入業者「忠信國際開發事業有限公司」報驗的日本醬油，檢出防腐劑雙十二烷基硫酸硫胺明0.04 g/kg，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，雙十二烷基硫酸硫胺明於醬油用量以十二烷基硫酸鹽計為0.01 g/kg以，這批違規的日本醬油在邊境必須退運或銷毀。

該批違規的日本醬油，品名為KIKKOMAN「龜甲萬醬油」，製造廠則為キッコーマンフードテック株式会社 +T5。

劉芳銘說，「忠信國際開發事業有限公司」今年8月因為有進口越南黑胡椒被檢出蘇丹色素不合格，因此一早就被列為監視查驗對象，針對該公司輸入的「香辛料」及「調味醬」類產品，抽驗比例為100%，此次違規也是因為監視查驗被發現，食藥署仍將針對「忠信國際開發事業有限公司」在邊境維持監視查驗。至於日本醬油今年則是第二批不合格，維持2%到20%的一般抽批。

另外，食藥署還公布有二批由輸入業者「金倫有限公司」報驗的越南碳酸飲料，分別檢出調味劑磷酸0.34 g/kg及0.36 g/kg，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，案內產品非表列准用之食品範圍。這2批越南的碳酸飲料在邊境必須退運或銷毀，重量多達7920公斤。

劉芳銘表示，食藥署針對「金倫有限公司」在邊境同步調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

