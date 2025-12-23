日本進口醬油出包！「龜甲萬」6款防腐劑超標 441公斤全退運銷毀

記者簡浩正／台北報導

衛福部食藥署今（23）日公布邊境商品不合格名單，本次共15項違規食品在邊境被攔下，其中，忠信國際開發事業有限公司進口6款日本「龜甲萬」醬油，被驗出防腐劑超標，逾441公斤需全數退運或銷毀。

食藥署今日上午公布邊境商品不合格名單，本次共15項違規，包括自印尼進口的「調製豆」、中國進口的「冷凍檸檬片」、「玫瑰花」，日本進口的「鮮草莓」等菌毒素含量、農藥殘留含量不符規定。

其中，忠信國際開發事業有限公司自日本進口6款龜甲萬（KIKKOMAN）醬油，被驗出防腐劑雙十二烷基硫酸硫胺明0.03 g/kg至0.04 g/kg間，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，防腐劑用量以 Laurylsulfate計為0.01 g/kg以下，不符合食品安全衛生管理法第18條第1項規定。

忠信國際開發事業有限公司進口6款日本「龜甲萬」（KIKKOMAN）醬油，被驗出防腐劑超標，全退運或銷毀。（圖／食藥署提供）

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說明，本次有6批由輸入業者「忠信國際開發事業有限公司」報驗的日本醬油，檢出防腐劑雙十二烷基硫酸硫胺明每公斤0.03及0.04克，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，雙十二烷基硫酸硫胺明於醬油用量以十二烷基硫酸鹽計為每公斤0.01克以下。這6批日本的醬油在邊境必須退運或銷毀。

他說，食藥署針對「忠信國際開發事業有限公司」在邊境採逐批查驗，抽驗比例為100%。

食藥署統計近半年，從114年6月15日至114年12月15日止，受理日本的醬油，報驗1,165批，檢驗不合格9批，不合格率0.8%，檢驗不合格原因為防腐劑不合格。食藥署已經從114年11月18日起至115年1月22日止，針對日本的醬油在邊境採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

