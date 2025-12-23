日本進口醬油爆食安！6批「龜甲萬」防腐劑超標 食藥署攔截441公斤 9

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

食藥署今（23）日公布最新一波邊境檢驗不合格名單，其中忠信國際開發事業有限公司從日本進口的「龜甲萬」醬油，一口氣有6批被檢出防腐劑不合格，數量達到441.24公斤，全數必須依規定退運或銷毀。另外，食藥署同時間還查驗到有3批來自日本的「鮮草莓」農藥超標，同樣必須退運或銷毀，不准進入國內販售。

食藥署上午公布有15項的邊境檢驗不合格名單，包括有日本的醬油、水蜜桃及鮮草莓，印尼的醬油及調製豆、中國的冷凍檸檬片及玫瑰花等，分別被檢出有農藥、甜味劑、真菌毒素及防腐劑不合格。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，本次有6批由輸入業者「忠信國際開發事業有限公司」報驗的日本醬油，檢出防腐劑雙十二烷基硫酸硫胺明每公斤0.03及0.04克，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，雙十二烷基硫酸硫胺明於醬油用量以十二烷基硫酸鹽計為每公斤0.01克以下。這6批日本的醬油在邊境必須退運或銷毀。

劉芳銘說，食藥署為止將針對「忠信國際開發事業有限公司」在邊境採逐批查驗，抽驗比例為100%。

食藥署統計近半年，從6月15日至12月15日止，受理日本的醬油，報驗1165批，檢驗不合格9批，不合格率0.8%，檢驗不合格原因為防腐劑不合格。食藥署已經從11月18日起至115年1月22日止，針對日本的醬油在邊境採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

另外，食藥署本次也查驗到有3批來自日本的「鮮草莓」，分別檢出殘留農藥Nitenpyram 0.02 ppm、農藥滅派林1.3 ppm等違規，輸入業者分別為「藍阿舍餐飲股份有限公司」1批及「東和水果有限公司」2批，依規定同樣退運或銷毀。

