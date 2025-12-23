日本進口食品防腐劑等違規 上千公斤遭邊境攔截

（中央社記者沈佩瑤台北23日電）日本食品受台灣民眾喜愛，食藥署今天公布邊境檢驗不合格名單中，不同業者從日本進口醬油、草莓及水蜜桃，分別被抓包防腐劑、農藥殘留量等違規，上千公斤全部遭邊境攔截。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格名單，共15項不合格產品，包括中國青仁黑豆、印尼調製豆等，被檢出農藥超標或其他不合格狀況，全數退運或銷毀。

這次有多批日本進口食品違規，其中包括6批醬油、共441.24公斤，草莓共3批、506公斤，以及水蜜桃1批、90公斤，超過上千公斤產品遭邊境攔截，沒有流入市面。

廣告 廣告

食藥署北區管理中心主任劉芳銘告訴中央社記者，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，雙十二烷基硫酸硫胺明於醬油用量以十二烷基硫酸鹽計為每公斤0.01克以下，但這6批醬油各被檢出每公斤0.03及0.04克，通通超標。針對這名業者在邊境採逐批查驗，抽驗比例為100%。

至於整體邊境管制情況，劉芳銘說，食藥署統計近半年，從今年6月15日至12月15日止，受理日本的醬油報驗1165批，檢驗不合格9批，不合格率0.8%，原因為防腐劑不合格。從114年11月18日起至115年1月22日止，針對日本的醬油在邊境採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

另外還有3批由不同業者從日本進口的草莓，則是被檢出農藥殘留量違規，共506公斤遭邊境攔截。劉芳銘說，食藥署統計近半年，從今年6月15日至12月15日止，受理日本的草莓，報驗106批，檢驗不合格3批，原因為農藥殘留不合格。仍將維持監視查驗至115年5月31日，也就是100%逐批查驗農藥到整個草莓季結束。

劉芳銘說，此次有業者從日本進口的水蜜桃也是被檢出農藥殘留違規，共1批、90公斤依規定退運或銷毀；食藥署統計近半年，從今年6月15日至12月15日止，受理日本鮮桃，報驗568批、其中不合格1批，原因為農藥殘留不合格，整體邊境維持一般抽批查驗。（編輯：李淑華）1141223