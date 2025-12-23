日本進口2產品出包！「龜甲萬」醬油防腐劑超標、鮮草莓農藥超標

3批日本進口的鮮草莓，檢出農藥殘留不合格，共506公斤被要求退運或銷毀。食藥署提供



食藥署今（23）日公布最新邊境檢驗不合格名單，共攔截15項違規產品，涵蓋農產品、調味料等，均已依法要求退運或銷毀。其中，老牌日系醬油品牌「龜甲萬」多批產品防腐劑不合格，全數遭邊境攔截；另有日本進口鮮草莓檢出農藥殘留超標，共506公斤被要求退運或銷毀。

食藥署上午公布有15項的邊境檢驗不合格名單，包括有日本的醬油、水蜜桃及鮮草莓，印尼的醬油及調製豆、中國的冷凍檸檬片及玫瑰花等，分別被檢出有農藥、甜味劑、真菌毒素及防腐劑不合格。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，本次有6批由輸入業者「忠信國際開發事業有限公司」報驗的日本醬油，檢出防腐劑雙十二烷基硫酸硫胺明每公斤0.03及0.04克，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，雙十二烷基硫酸硫胺明於醬油用量以十二烷基硫酸鹽計為每公斤0.01克以下。這6批日本的醬油在邊境必須退運或銷毀。

劉芳銘說，食藥署為止將針對「忠信國際開發事業有限公司」在邊境採逐批查驗，抽驗比例為100%。

食藥署統計近半年，從6月15日至12月15日止，受理日本的醬油，報驗1165批，檢驗不合格9批，不合格率0.8%，檢驗不合格原因為防腐劑不合格。食藥署已經從11月18日起至115年1月22日止，針對日本的醬油在邊境採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

此外，本次邊境查驗亦發現3批日本進口「鮮草莓」農藥殘留不合格，分別檢出農藥Nitenpyram 0.02 ppm，以及滅派林1.3 ppm。相關產品由「藍阿舍餐飲股份有限公司」報驗1批、「東和水果有限公司」報驗2批，總重量約506公斤，皆依規定辦理退運或銷毀。

