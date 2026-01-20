日本進口TOYOTA ALL NEW RAV4 全新震撼上市

▲TOYOTA 總代理和泰汽車於2026年發表ALL NEW TOYOTA RAV4上市，董事長黃南光(右一)、總經理蘇純興(左一)與新車合影

【記者 劉嘉菲／台北 報導】新世代的年輕族群已不再滿足於單一用途的座駕，渴望透過座駕展現自我風格的質感生活態度！(1/13)日和泰汽車發表三車型六等級的2026全新第六代TOYOTA RAV4上市，董事長黃南光表示，該車款將徹底顛覆過往休旅的單一想像，以前所未見的強大陣容強勢回歸，打造了三種截然不同的面貌，讓汽車不再只是交通工具，而是消費者生活態度的延伸。

總經理蘇純興指出，RAV4於1994年問世，上市後即以其優異的品質與性能，在全世界銷售超過1,500萬輛，堪稱全球銷售霸主；1997年導入台灣後，不僅18年蟬聯進口車銷售冠軍，累計在台灣銷售也超過32萬輛。

▲ALL NEW TOYOTA RAV4汰舊換新價99萬元起

本部長王世豪提到，自2025年12月26日開放預接以來，市場詢問熱度瞬間引爆，累計訂單突破5,000張大關，其中的 RAV4 ADVENTURE、RAV4 GR SPORT 等個性化車型佔比更高達40%，反映出新世代車主不再滿足於單一用途，更渴望透過座駕展現有質感生活態度。

三種性格 同一個傳奇！導入完整車型陣容，滿足不同客群的需求

王世豪解說，無論是穿梭都會、展現俐落時尚的RAV4，或是奔向山海、釋放戶外探索強悍靈魂的 RAV4 ADVENTURE，甚至是承襲賽道熱血精神、注入運動化基因的RAV4 GR SPORT，每一款都是專為獨特品味的消費者而生，內裝設計也因應車型搭配不同風格飾板，呼應TOYOTA邁向多元化車款策略，以滿足更多消費者的需求與個人風格偏好。

▲ALL NEW TOYOTA RAV4 打造了三種截然不同的面貌，讓汽車不再只是交通工具，而是消費者生活態度的延伸。

最新科技TSS 4.0智能升級｜以極致安全，開創移動新篇章

此外，TOYOTA最新智能TSS 4.0主動安全系統，不僅偵測距離擴大1.7倍，水平視野也提升1.15倍，除了可掌握本車道前方的車輛動態外，更進一步偵測前方第二輛車，及相鄰的左右車道車輛，助車主從容應對潛在風險。除了備受讚譽的「DRCC 全速域主動式車距維持定速系統」外，另外更新增了「FCTA 前方橫向來車警示系統」，可主動偵測前方左右的橫向來車，在判斷有碰撞風險時發出警示以降低事故機率；同時加入「DMC駕駛疲勞監測系統」，貼心監測駕駛狀態，在分心或疲勞時主動提醒，為車主的安全把關。

不僅如此，全車更搭載高達46項主被動安全配備，其中的「PVM 環景影像輔助系統」更新增了底盤透視功能，讓無論在行駛或停車時都能加倍安心，享有零死角的完整視野。(記者劉嘉菲翻攝)