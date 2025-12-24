日本進行深海試採 力求稀土供應穩定 降低對中國依賴

因應中國以稀土作為政治工具，日本計畫於東南海域試採稀土。（圖片來源/維基百科)

為了降低對中國稀土的依賴和增強經濟安全，日本政府計畫在偏遠的東南島嶼附近進行稀土試採計畫，從海平面以下約6000公尺的海底提取富含稀土的泥漿，其深度將是史無前例。

《日經亞洲評論》（Nikkei Asia）的報導指出，此計畫是由日本海洋研究開發機構（Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology；JAMSTEC）主導，為日本內閣「戰略性創新創造計畫」（SIP）的一部份，開採地點是位於東京東南方1900公里的南鳥島（Minamitorishima)附近的海底。

根據先前的勘測結果，南鳥島附近海域的海底泥有著富含鏑等稀土元素的泥礦，且幾乎不含放射性物質或其他有害物質，因此容易開採。鏑是電動車馬達磁鐵的重要材料。

明年2月全面展開試採

JAMSTEC計畫於1月11日至2月14日間先進行實驗，取回少量泥土提煉，最終在2027年2月全面展開試採，屆時會利用一套完整的深海採礦系統，每天開採350噸的泥漿。開採後的泥漿運送至南鳥島的加工設施，利用類似洗衣機脫水功能的裝置去除海水，經過這套程序後泥土的體積將縮減80%。脫水後的泥塊將送往日本本島，進一步分離和提煉稀土元素。在試採的作業期間，船上和海底都會針對開採行動對環境所產生的影響進行全面監測。

SIP專案主管石井正一（Shoichi Ishii）表示，開採團隊會從泥漿提煉稀土元素的整個流程中評估經濟可行性，目的是建立日本國內的稀土供應鏈，確保工業所需礦物的穩定供應。

石井透露，2018年以來這項政府資助的項目已耗資約400億日圓（約2.56億美元）。他還提到，5月27日至6月25日期間，他們的研究船隻在日本南鳥島附近專屬經濟區內進行稀土調查時，一支中國海軍艦隊於6月7日進入該水域。石井表示，日本在專屬的經濟區內進行海底資源調查之際，中國艦隊卻出現在附近海域，讓人感受到這種恐嚇行為所帶來的危機感。

中國料將高度關注

中國4月對稀土實施出口管制，似乎是日本不得不思考稀土自給自足的主因。日本首相11月初有關「台灣有事」的發言引起中國激烈反應，專家認為日本試採海底稀土可能會再次觸動北京政府的敏感神經。

有科學家擔心，如果海底沈積物被沖刷到採礦區以外很遠處，很可能對海底生態系統當中脆弱的魚類和其他生物造成衝擊。此外，部分國家認為深海採礦違反國際法，對日本深海採稀土的舉動可能提出意見。

不過日本的計畫預料會受到美國支持，因為美國總統川普（Donald Trump）在4月簽署一項行政命令，目的是加快美國和國際水域深海採礦許可證的審查速度，意味著日本的深海稀土開採行動料將獲得美國支持。

