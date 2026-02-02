日本遇史詩級大雪侵襲 已知27人死亡

日本連日大雪，尤其是在本州最北端的青森市，積雪竟然已經超過一個人高。

受到強烈冷氣團籠罩影響，日本多地接連遭遇罕見暴雪侵襲，截至今（1）日下午，全日本至少已經有27人死亡。其中，位於本州最北端的青森縣，災情最為慘重，日本政府已經緊急動員自衛隊前往救援。（葉柏毅報導）

根據日本消防廳針對這一波雪災的最新災情通報，截至當地時間2日下午1點半為止，這場從1月20日下起的連日暴雪，已經造成全日本至少27人死亡。

這波大雪尤其讓青森市災情慘重，積雪一度突破180公分，不但打破日本氣象觀測史的紀錄，更傳出多起民眾在除雪作業中不幸喪命的意外。

廣告 廣告

內閣官房副長官尾崎正直呼籲民眾，在進行除雪作業時，務必提高警覺，在進行屋頂除雪，或是路面剷雪時，請務必小心，不要跌入水溝或流雪槽；同時，在進行除雪作業時，務必確保有兩名以上同伴在場，並且要嚴格落實配戴安全帽、繫好救命繩等安全防護措施。

為了防止災情擴大，日本政府預計將在3日召開相關內閣會議，商討後續對策。