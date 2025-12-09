日本遇強震台灣人出手護電視爆紅 她曝關鍵：還會捧著火鍋一起逃

記者李鴻典／台北報導

日本青森縣昨（8）日晚間11時間15分左右發生規模7.5強震，最大震度達6強，地震當下，一段記錄台灣旅客在青森旅館內遭遇地震的影片在Threads與X平台上瘋傳。影片中，台灣旅客面對突如其來的劇烈搖晃，第一時間不是驚慌奔逃，而是出手扶住旅館的液晶電視，引發瘋傳。財經網美胡采蘋說，沒錯，台灣人就是會在地震逃命的時候捧著火鍋一起逃，以及在榻榻米上第一時間撲過去壓住電視，「這兩件事情我都會做」。

「我是Mana」發文，昨天的日本青森地震 再一次讓台灣人在日本X上爆紅了。（圖／翻攝自threads）

胡采蘋今天在社群平台發文寫下，台灣觀光客在青森旅館遇到地震，第一時間是兩個人上去按住電視，不讓電視掉下來，結果又在日網莫名爆紅了，台灣人的品質就是第一時間保護電視。

「講真，如果是我，也是會去按住電視，因為掉下來真的超麻煩，螢幕要是碎掉要怎麼清掃啊，還是在榻榻米上面！」光想到怎麼從榻榻米裡面摳出玻璃渣子就頭皮發麻。胡采蘋說，所以沒錯，台灣人就是會在地震逃命的時候捧著火鍋一起逃，以及在榻榻米上第一時間撲過去壓住電視，「這兩件事情我都會做」。

住在台灣的日本網紅「我是Mana」也發文，昨天的日本青森地震 再一次讓台灣人在日本X上爆紅了，下面的日本人留言都在說這就是台灣人！地震的時候優先保護電視，而且大家都在祈福日本，真的很溫柔，國民性就是不一樣，謝謝台灣。

網友則說「還有拿手機錄影，發地震文」、「天祐日本，希望損傷能減到最低」、「地震第一時間一定要去臉書發文塊陶啊」、「不好意思，看到這就超好笑的，我在家也是扶著它，不要倒下， 不過，只要大家在日本都平安就好」、「相信Mana也不意外了！不過還是希望這次都平平安安」。

部落客「在日本的庶民生活」同樣發文寫下，日本人看到台灣觀光客遇到地震時的反應，她寫道，這是昨晚地震當下，台灣旅客在青森旅館拍的影片。地震的時候，第一件事不是逃跑，而是兩人扶著電視，防止電視倒下，另一位很冷靜地拿手機錄影。影片在推特上引起廣大回響，節錄幾則日本網友的留言：

▪ 果然展現人性～ 想保護住宿地點的電視，那份溫柔讓人敬佩。

▪ 不是自家的電視也會保護，真的很了不起，畢竟電視是取得資訊的重要工具。

▪ 小心地保護電視，再把它平放到地上，真的很溫柔。

▪ 沒有驚慌失措，反而冷靜地去確保電視安全，超強。

▪ 保護旅館電視的這份貼心。

▪ 在國外旅行遇到地震，還能冷靜防止電視倒下，值得讚賞。

「在日本的庶民生活」寫道，只能說：遇到地震的反射動作真的很台灣人。

