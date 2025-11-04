日本遊學團收5萬丟包? 國中生嚇"落地要自己搭車"
南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導
屏東有學生控訴，暑假報名半個月的日本東京遊學團，補習班收5萬多元，以為什麼都包，到了日本才知道，交通、門票都要自付，變成自助旅行，瞬間長大。家長事後檢視合約才發現被騙了，業者給的是「留學」契約，只含代辦費。教育處表示，補習班依法不能招攬遊學，是否有違反規定，現在要查。
屏東有學生控訴，暑假報名半個月的日本東京遊學團，補習班收5萬多元，以為什麼都包，到了日本才知道，交通、門票都要自付，三餐也不包。（圖／民視新聞）
學生興奮開箱遊學東京的宿舍，共用的衛浴、廚房之外，最重要的是房間。兩張上下舖，和簡單的桌椅、櫃子，空間有點小，似乎跟先前說的不一樣。黃同學說，「它照片是套房，就是三個人一個套房，有包含衛浴還有廚房，我們到的時候它是兩個上下舖，環境也有點髒亂。」家住屏東，今年國三的黃同學，暑假期間跟其他13名國中小學生，花了五萬多塊，跟一間外語補習班，報名了半個月的日本東京遊學團，上午學日文，下午觀光。不只住的不好，讓他更驚嚇的是，一落地日本，所有交通都得自己來，「原本都以為會有車子載我們，但最後都是我們自己去坐公車或者是捷運之類的，同團的最小的才四歲，大家都嚇到，我們都以為是費用都包含在內了，跟我想像中的遊學差很多。」
家長指控，業者招攬遊學團，但給的卻是「留學」契約，直呼被騙。教育處表示，補習班依法不能招攬遊學，是否有違反規定，現在要查。（圖／民視新聞）
黃同學說，因為之前跟父母來過幾次東京，當下只能硬著頭皮，帶著大家闖關，瞬間長大。說好全包的遊學團，變成自助旅行，家長嚇到立即飛到日本陪同，事後檢視合約才發現有詭。翁小姐說，「他跟我們簽的是留學契約，等於說他只有代辦，因為其實我們之前也沒有認真看合約，因為他也沒有跟我們審閱期，簽完就收走了。」遭指控的是位在屏東市區這間外語補習班，不願回應。家長九月就向屏東縣教育處檢舉，一樣也是沒消沒息，「教育處很像目前都還沒有收到說他們要怎麼去做補習班的懲罰，是在處理中還是怎樣我們也不清楚。」
整起事件也受到議員關注，搬上質詢台。國民黨屏東縣議員陳揚質詢教育處長陳國祥，「在過程裡面呢，這個教育處沒有任何的行政調查，教育處這邊能作為卻不作為，一直到家長在網路發文，我找他們來了解才有動作。」陳國祥坦言，「不應該，我們應該要主動，的確動作慢了。」依據規定，補習班不得招攬遊學業務，教育處調查，這間補習班一、二樓是登記補習班，三樓則為同公司的外語文化公司，遊學團合約是三樓公司發出的，補習班是否有違規招攬，將會深入調查。
原文出處：日本遊學團收5萬丟包？ 國中生嚇「落地要自己搭車」
