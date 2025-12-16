日本遊客入境台灣填表被詐50美金？移民署急澄清：全面清查無異狀

生活中心／綜合報導

近日有日本媒體報導，表示有日籍旅客自稱入境台灣時，在桃園機場掃描現場設置的QRCODE填報入國登記表，竟被詐騙支付50元美金（約台幣1570元）。消息曝光後引發移民署高度關注，並於今日晚間緊急發聲明澄清，強調國境事務大隊在全台各機場、港口確認，現場所有入國登記表QRCODE連結均無異常，絕無媒體所載有詐騙或付費網站之情事。

今年10月1日起，台灣正式推行網路填寫入國登記表（TAIWAN ARRIVAL CARD，簡稱TWAC），外國旅客可掃QRCODE免費填寫。（圖／翻攝畫面）

移民署強調，自今年10月1日起，台灣正式推行網路填寫入國登記表（TAIWAN ARRIVAL CARD，簡稱TWAC），讓外籍旅客可掃描QRCODE填寫資料，所有填報過程完全免費。另外，經派員稽查，全台所屬機場、港口的QRCODE連結，並無錯誤資訊，旅客若自行搜尋，請認明正確網址為「https://twac.immigration.gov.tw/」，倘旅客如有訊息提供或詢問，可與該署國境事務大隊聯絡。（電子信箱：tia@immigration.gov.tw）

廣告 廣告

近日有媒體報導稱日籍旅客入境台灣，掃描QRCODE填寫入國登記表時，被詐騙50元美金，移民署急澄清查無異常狀況。（圖／翻攝畫面）

移民署說明，為宣導我國網路填寫TWAC網站之正確網址，移民署除製作宣導影片強調免付費資訊外，也透過新住民培力發展資訊網發布多國語言版識詐資訊擴大宣導。

此外，也同步行文外交部領事事務局、桃園國際機場股份有限公司、交通部觀光署及各航空運輸業者，請相關機關及運輸業者協助宣導正確網址；國境事務大隊也會在各機場、港口入境大廳加強公告宣導外籍旅客至正確網站填寫TWAC。

移民署提醒，新詐騙手法層出不窮，請外籍旅客務必至移民署官方網站進行填報，以免造成財產損失。

更多三立新聞網報導

23歲女清潔隊員被酒駕撞死！檢察官揭死因：下半身粉碎性骨折致死

剛出廠不到30分鐘！「200kg巨輪」撞擊畫面曝…190萬特斯拉新車被撞壞

台中前議長張宏年家中猝逝！檢察官判定「死因成謎」…將解剖釐清死因

倒車入庫被斜插搶位！她站車邊喊5分鐘沒人理…好市多員工出手了

