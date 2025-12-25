日本遊客為何選韓國捨棄台灣？ 網揪韓國優勢與國旅3大硬傷

網友在釜山機場發現許多日本客瘋湧去南韓玩，好奇日本人為何選擇韓國旅遊不選台灣。（示意圖，photoAC）

台灣人熱衷出國，也盼著外國客來台消費，但有位網友在南韓旅遊時發現驚人對比。他在釜山機場看到飛往日本的櫃檯被日籍旅客塞爆，準備返鄉的人潮絡繹不絕，相較之下飛往台灣的登機櫃檯卻冷冷清清。這幕景象讓他滿頭霧水，明明日本飛台灣和飛南韓只差1個多小時，為什麼日本遊客卻一面倒選擇南韓？

日本遊客擠爆釜山機場

這名網友在PTT發文分享在南韓釜山機場的見聞，發現飛日本的櫃檯排隊排到天荒地老，全是準備回家的日本人，但飛台灣的櫃檯卻半個人都沒有。原PO納悶飛韓國跟飛台灣時間差不多，怎麼日本人都全往南韓跑，對台灣卻興致缺缺。

日本遊客不來台灣ChatGPT怎麼說？

原PO甚至為此請教ChatGPT，得到的結論是「價格」決定吸引力，如果台灣物價沒競爭力，外國客自然不買單。雖然有人認為原PO觀察的時間點可能有誤，甚至質疑他沒看到台北其實也有很多日本客，但這份貼文依舊掀起熱烈討論，逼出許多在地人對自家旅遊環境的真實感受。

網友點出國旅有哪些問題？

許多網友毒舌點出台灣國旅的3大硬傷：住宿太貴、環境不佳、交通混亂，紛紛開酸：「不要說住宿，便利商店飲料都比日本貴」「機票貴、住宿貴、交通爛」「國旅國內自己人都嫌棄，怎麼會期待外國人來」「住宿太貴」「環境不好、交通混亂、住宿貴」「隨時有可能被撞死，住宿盤子價，景點沒啥特色，來幹嘛？嫌命長？」機票與旅館的雙重高價，讓原本具備「低預算」優勢的台灣，在國際觀光市場中顯得相當尷尬。

日本人為何愛到南韓旅遊？

另外，部分網友分析日本人偏愛南韓的原因，主要歸功於韓流文化的強大文化輸出，「會去韓國的日本人大多是受韓國影視作品影響去的，人數其實不少」「最大原因：韓離日本很近，次要主因：韓影視帶來的全球影響力」「韓國才潮，韓流風靡全球」「南韓近、便宜，旅遊品質比台灣好」。網友認為距離優勢、機票與物價「高CP值」等條件加乘，自然無法吸引追求高品質與高CP值的日本年輕族群。

廣告 廣告

儘管有少數人幫台灣緩頰，認為單憑機場櫃檯人數就定論太過片面，「你要看登機時間吧，太早或太晚沒人排正常啊」，並強調台北街頭依舊能見到不少日本客，質疑「你是不是活在平行時空」；但大多數留言還是感嘆台灣旅遊CP值太低。若不解決「貴又亂」的印象，想讓外國觀光客回流，顯然還有很長的一段路要走。

更多鏡週刊報導

來台觀光客人數不如預期 觀光署揭原因！國旅住宿補助規劃曝光

北台灣一老街遭嫌「貧民窟」 網揭國旅敗筆關鍵：觀光好牌全砸爛

龜吼漁港爆「天價水果」4顆黃金果賣988元 彭華幹痛批：觀光被自己人搞爛