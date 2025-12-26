日本遊客選南韓棄台灣？釜山機場登機人潮對比掀議 網揭國旅「三大硬傷」

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

隨著國際旅遊全面回溫，台灣觀光競爭力再度成為焦點。近日一名網友在社群平台分享，在南韓釜山機場看到飛往日本的登機櫃檯擠滿返鄉的日籍旅客，隊伍大排長龍；反觀飛往台灣的報到櫃檯卻顯得冷清，景象形成強烈對比。貼文一出，再度掀起網友對國旅議題的討論。

一名網友在PTT指出，在釜山機場觀察到大量日本旅客準備返國，但同時段飛往台灣的航班卻少有排隊人潮。（示意圖／Pexels）

一名網友在PTT指出，在釜山機場觀察到大量日本旅客準備返國，但同時段飛往台灣的航班卻少有排隊人潮。雖然也有人認為，航班時間差異可能造成視覺落差，並指出台北街頭還是可以看見日本觀光客身影，相關討論仍再度引發網友對台灣旅遊業現況的反思。

貼文湧入大量留言，許多網友指出台灣觀光面臨的「三大硬傷」。第一是住宿價格，飯店房價與品質不成正比，甚至出現台灣住宿費高於日本的情況；第二是交通地獄，台灣交通秩序與行人路權低落，讓重視安全的日本旅客卻步；第三則是景點同質性高，不少景區缺乏特色，環境整潔度也常被點名有改善空間。

網友進一步分析，日本旅客近年偏好韓國旅遊，除了地理位置接近、往返便利外，韓劇與K-POP帶動的文化影響力，讓韓國旅遊在年輕族群中更具吸引力。相較之下，台灣過去主打的物價優勢，隨著機票與住宿價格上升而減少，當高CP值不再，加上旅遊品質沒有提升，日本旅客來台的意願自然逐漸降低。

