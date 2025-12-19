日本遊客驚喊：買珍奶遇恐攻！凶嫌攻擊北車周遭2死 日網友嚇壞

日本遊客驚喊：買珍奶遇恐攻！凶嫌攻擊北車周遭，日網友嚇壞。圖／陳建勳攝

台北市今（19日）晚間接連爆發重大治安事件，27歲男子張文接連在台北捷運台北車站M8出口丟擲煙霧彈後，跑到中山站附近商圈、南京西路上亂丟煙霧彈，並隨機砍殺路人。由於中山商圈是許多日本遊客聚集的觀光地，因此現場就有日本人親身經歷這場恐怖攻擊。

一名日本遊客「時近」就表示，自己今晚在中山商圈逛逛，就在買珍奶的時候，突然出現騷動，台灣的警察一直往西南誠品方向奔跑，他也直呼：「好像是發生了恐怖攻擊事件。」時近事後表示，自己並沒有在此事件中受傷，一度聽聞凶嫌好像跑進西南誠品，但可以感受到現場的緊張況狀，並看到拉起黃色封鎖線，各家媒體也都抵達現場。

廣告 廣告

這起攻擊事件，日本多家媒體包括NHK、讀賣新聞、TBS電視台都跟進報導。由於台北車站與中山站附近，都是日本人喜歡來台的旅遊地之一，因此不少日本網友得知相關消息都紛紛驚呼：「太恐怖了！」、「台北竟然有恐攻？不敢相信！」、「聽說是隨機殺人！」

目前這起事件造成2死，57歲余姓男子阻礙煙霧彈後又被張姓嫌犯捅傷，送醫搶救後，晚間仍宣告不治。另外有7名民眾受傷，張嫌則是在被警方圍捕過程中，在誠品南西店內自5樓高處跳下，當場重傷昏迷，命危送醫搶救，而後也傳出傷重不治消息。



回到原文

更多鏡報報導

黑暗19分鐘！北27歲逃兵張文北車、中山恐攻釀2死7傷 犯案詳細紀錄曝光

北車、中山恐攻嫌犯張文送醫畫面曝光 畏罪輕生命危搶救不治

北車、中山站驚傳投擲煙霧彈、隨機砍人事件！蔣萬安：嫌犯可能畏罪墜樓